Отключение энергоснабжения больниц рассердило махачкалинцев

01 февраля 2024, 15:41

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Жительница Махачкалы пожаловалась в соцсети, что ее ребенок не смог пройти медосмотр в больнице из-за отсутствия света. Комментаторы заявили, что электричества часто не бывает и в других больницах города. Они раскритиковали власти за нерешенную проблему с регулярными перебоями в электроснабжении.

Как информировал "Кавказский узел", в Махачкале проблема с отключениями света стала хронической. Местные жители неоднократно выходили на акции протеста, требуя решить ее. В частности, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества.

В августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста против отключений электричества. Вечером 25 августа 2023 года местные жители перекрывали движение в Семендере, 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу. Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили ранее дагестанские активисты.

31 января в Instagram-паблике* tut.dagestan был опубликован ролик, на кадрах которого показан коридор, в котором отсутствует электрическое освещение. В коридоре видны люди. Длительность ролика составляет несколько секунд.

В описании видео сказано, что жительница Махачкалы привела ребенка в детскую поликлинику на улице Гамидова, но в учреждении отключили свет. "Нет света и не могут нас принять. Ребенок по ночам стал плохо дышать, воздуха не хватает. Назначили ЭКГ и прием кардиолога, а мы не можем сделать. Нет света", – пожаловалась она.

Махачкалинка задалась вопросом, почему в больнице отсутствует генератор. "Я обращаюсь к главе Дагестана Сергею Меликову, что нам делать? Почему так часто стали отключать свет в Махачкале? Почему ремонтные работы начались зимой, когда холодно? То нет света, то нет воды и газа", – посетовала она.

Этот пост в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписано около 1,7 миллиона пользователей, на 13.15 мск набрал 1473 просмотров и 125 комментариев. Часть их авторов заявила, что свет часто отключают и в других больницах города.

"Меликову не стыдно за это? Сегодня я была с ребенком в этой поликлинике, не было света. Сказали уже третий день", – подчеркнула alievaaisha777ttt.

"На Гамидова во второй поликлинике вечно света не бывает", – заявил пользователь a767aa05.

"И в студенческой поликлинике нет света целый день. Не могут направление дать", – отметил пользователь galiy723.

"В третьей поликлинике тоже нет света. Уже как два дня прийти на прием или записаться невозможно" – написала hadizha.com_1984.

"В госучреждениях как не может быть света? В голове не укладывается", – подчеркнул пользователь genzhi333.

"В больницах и поликлиниках должны быть генераторы, больные люди не могут ждать по несколько дней, пока свет дадут", – написала patimat_b_.

Другая часть комментаторов отметила, что отключения воды, света и газа в Махачкале происходят регулярно.

"Да мы тоже там были и не было света. А дома вообще молчу. Каждый день отключают свет. Вы вышестоящие о чём думаете? Нет света, нет воды, отопления. И это всё надо делать зимой? Неужели нельзя весной, осенью хотя бы. Неужели настолько надо издеваться над людьми", – возмутилась ayshat987.

"Такого беспорядка со светом, газом и водой, а также мусорным коллапсом ни при каком руководителе не было. И что самое интересное никого не снимают, никого не наказывают, так и живем", – заявил пользователь akzent_05.

"Я уже пять лет живу в Семендере и ни разу зимой не было, чтобы дом согрелся. Газа почти весь январь нет. Зимой газа нет, летом – воды", – пожаловался пользователь dagma_motivation.

На 13.15 мск 1 февраля на сайтах администрации Махачкалы и Минздрава Дагестана нет комментариев относительно отсутствия электроснабжения в махачкалинской больнице.

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