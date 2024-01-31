Власти подтвердили гибель на Украине бойца из Адыгеи

31 января 2024, 22:45

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Рашид Толдиев погиб на Украине, сообщила администрация Кошехабльского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 47 военных из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", полковник Роман Торохов стал 46-м военным из Адыгеи, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Прапорщик Рашид Толдиев погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Кошехабльского района, отчитываюсь о передаче его родным ордена Мужества. В сообщении в Telegram-канале районной администрации указано, что Толдиев работал в органах внутренних дел, неоднократно был в "горячих точках", в зону военной операции на Украине отправился добровольцем.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 47 бойцов из Адыгеи. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 22.45 мск 31 января сообщили о гибели на Украине не менее 3330 бойцов с юга России, в том числе 1621 - из СКФО и 1709 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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