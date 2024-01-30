Арапова* назвала власти ответственными за неэффективное расследование убийств Ахмеднабиева и Камалова

30 января 2024, 15:49

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За неэффективное расследование убийств журналистов несут ответственность власти, атмосфера безнаказанности развязывает руки тем, кто недоволен острыми журналистскими публикациями и приводит к самоцензуре прессы, отметила юрист Галина Арапова*, комментируя решение Европейского суда по правам человека по искам родственников убитых дагестанских журналистов Ахмеднаби Ахмеднабиева и Хаджимурада Камалова. ЕСПЧ отметил, что власти не обеспечили защиту Ахмеднабиева, которому поступали угрозы.

Как писал "Кавказский узел", журналист Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен около своего дома в селе Семендер в Дагестане. Он работал на "Кавказском узле" в качестве собственного корреспондента более семи лет, освещая острые темы. С 2006 года он также работал в дагестанском еженедельнике "Новое дело", занимал пост первого заместителя главного редактора. Жалоба в ЕСПЧ на неэффективное расследование была направлена в 2016 году, в октябре 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы родственников убитых дагестанских журналистов Ахмеднаби Ахмеднабиева и Хаджимурада Камалова и объединил два дела в одно производство. Сегодня стало известно, что суд признал нарушение права на жизнь и, в частности, обязал власти России выплатить 26 тысяч евро сыну Ахмеднабиева.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. В организации убийства и убийстве Хаджимурада Камалова были обвинены бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев и трое уроженцев Дагестана – Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов. В июле 2022 года Южный окружной военный суд признал виновными всех четырех фигурантов уголовного дела, назначив им от 16 до 24 лет колонии. С выводами суда не согласны редакция «Черновика» и Магди Камалов, брат Хаджимурада и издатель "Черновика". Он считает, что его доводы следствие не услышало, а ход делу дали лишь с целью посадить Исаева. По мнению редакции убийство не раскрыто, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела. убийство главреда".

Европейский суд по правам человека опубликовал решение по жалобам "Камалов против России" и "Ахмеднабиев против России", которые касаются убийств журналистов в Дагестане в 2011 и 2013 годах соответственно. Суд признал, что в этих делах Россия нарушила статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая предусматривает право на жизнь. Интересы родственников погибших журналистов — сына Ахмеднаби Ахмеднабиева Мутаэлума Ахмеднабиева и дяди Хаджимурада Камалова, авторитетного в Дагестане журналиста Али Камалова — в ЕСПЧ представляет адвокат Центра защиты прав СМИ* Тумас Мисакян, проинформировал сегодня Центр защиты прав СМИ.

Длительное и неэффективное расследование убийств журналистов сказывается на обстановке в обществе, заявила ведущий юрист Центра защиты прав СМИ* Галина Арапова* на странице центра в Facebook**.

"Очевидно, убийства журналистов, которые напрямую связаны с их профессиональной деятельностью, особенно когда они не расследуются должным образом и виновные не несут наказание, создают колоссальную угрозу для других журналистов, формируют в обществе атмосферу безнаказанности, так быть не должно", - заявила ведущий юрист Центра защиты прав СМИ* Галина Арапова* на странице центра в Facebook**.

Она отметила, что ответственность за это несут власти. "Убийства журналистов как способ заставить их замолчать и одновременно запугать остальных - один из самых опасных методов «криминальной цензуры», которые безусловно должны пресекаться государством, на котором лежит обязанность не только эффективно расследовать, но и не допускать такого. Помимо этого неэффективное расследований убийств журналистов не только развязывают руки тем, кому не нравятся публикации в прессе, но и нарушает право общества на получение информации через СМИ, так как самоцензура в прессе из-за насилия в отношении журналистов и атмосферы безнаказанности, неизбежно приведет к замалчиванию острых тем", - подчеркнула юрист.

Как следует из постановления на сайте Европейского суда по правам человека, ЕСПЧ в частности указал на чрезмерную затянутость расследования по делу Ахмеднабиева, то, что следствие не учло показания о том, кто мог быть причастен к его убийству, а само расследование несколько раз прерывалось и признал расследование убийства неэффективным. Суд в частности подчеркнул,ч то после угроз в адрес Ахмеднабиева, которые поступали ему до убийства, власти не предприняли никаких реальных мер для их расследования или защиты журналиста, следует из решения, опубликованного на сайте ЕСПЧ.

В сентябре 2009 года имя Ахмеднаби Ахмеднабиева фигурировало в листовках, в которых анонимные авторы обещали целенаправленно мстить за сотрудников милиции и мирных граждан. По этому поводу Ахмеднабиев обращался в правоохранительные органы, чтобы ему была предоставлена охрана. В мае 2012 года Ахмеднабиев заявлял об угрозах в его адрес. 11 января 2013 года неизвестные произвели четыре выстрела в Ахмеднабиева, но пули не задели журналиста, он не пострадал. Личности стрелявших установлены не были. На "Кавказском узле" опубликована биография Ахмеднаби Ахмеднабиева, события вокруг расследования его убийства освещаются на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

По делу об убийстве Хаджимурада Камалова власти не предоставили никаких оправданий причин, по которым следствие продолжалось почти девять лет, его можно признать неэффективным. При этом власти России не предоставили ни замечаний по делу, ни копий материалов расследования. Заявитель, дядя Камалова, был лишен доступа к материалам следствия, говорится в постановлении, опубликованном на сайте ЕСПЧ

Заявители требовали по 60 тысяч евро каждый, суд постановил выплатить 26 тысяч евро сыну Ахмеднаби Ахмеднабиева и 20 тысяч евро дяде Хаджимурада Камалова, указано в постановлении.

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. 16 сентября того же года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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