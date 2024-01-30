ЕСПЧ обязал выплатить компенсацию сыну Ахмеднаби Ахмеднабиева

30 января 2024, 14:29

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Суд в Страсбурге признал нарушение права на жизнь и обязал Россию выплатить компенсацию в 26 тысяч евро родным корреспондента "Кавказского узла" в Дагестане Ахмеднаби Ахмеднабиева, застреленного в 2013 году.

Как писал "Кавказский узел", журналист Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен около своего дома в селе Семендер в Дагестане. Он работал на "Кавказском узле" в качестве собственного корреспондента более семи лет, освещая острые темы. С 2006 года он также работал в дагестанском еженедельнике "Новое дело", занимал пост первого заместителя главного редактора. Жалоба в ЕСПЧ на неэффективное расследование была направлена в 2016 году, в октябре 2021 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобы родственников убитых дагестанских журналистов Ахмеднаби Ахмеднабиева и Хаджимурада Камалова и объединил два дела в одно производство.

В сентябре 2009 года имя Ахмеднаби Ахмеднабиева фигурировало в листовках, в которых анонимные авторы обещали целенаправленно мстить за сотрудников милиции и мирных граждан. По этому поводу Ахмеднабиев обращался в правоохранительные органы, чтобы ему была предоставлена охрана. В мае 2012 года Ахмеднабиев заявлял об угрозах в его адрес. 11 января 2013 года неизвестные произвели четыре выстрела в Ахмеднабиева, но пули не задели журналиста, он не пострадал. Личности стрелявших установлены не были. На "Кавказском узле" опубликована биография Ахмеднаби Ахмеднабиева, события вокруг расследования его убийства освещаются на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

ЕСПЧ признал нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской Конвенции о правах человека и постановил взыскать 26 тысяч евро в пользу его сына, Мутаэлума Ахмеднабиева, сообщил "Кавказский узел".

Интересы родных Ахмеднабиева в суде представляли адвокат Тумас Мисакян, привлеченный к делу "Кавказским узлом", он в 2016 году направил в жалобу в Европейский суд по правам человека жалобу на неэффективное расследование преступления, и Центр защиты прав СМИ.

Адвокаты, представляющие интересы сына Ахмеднабиева, уверены, что следствие провалило оперативную работу в первые же дни после преступления. Следователи заявляли, что проделали большую работу для расследования убийства журналиста, однако им не удалось установить ни заказчика убийства, которому "не понравились публикации Ахмеднабиева", ни исполнителя преступления. Важные улики - оружие и машина, на которой передвигался убийца, - тоже не были найдены, отметило в публикации к 10-летию со дня убийства Ахмеднабиева "Новое дело".

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. Дело об убийстве Камалова рассматривается судом в Ростове-на-Дону с января. Опрошенные "Кавказским узлом" коллеги убитого журналиста сочли доказательную базу по этому делу неубедительной.

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. 16 сентября того же года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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