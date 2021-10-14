ЕСПЧ коммуницировал дело об убийстве Ахмеднабиева

14 октября 2021, 18:20

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Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы родственников убитых дагестанских журналистов Ахмеднаби Ахмеднабиева и Хаджимурада Камалова и объединил два дела в одно производство.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2016 году родственники корреспондента "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиева, застреленного в Дагестане 9 июля 2013 года, подали в Европейский суд по правам человека жалобу на неэффективное расследование преступления. Следователи за восемь лет не установили ни исполнителя, ни заказчика убийства, констатировали родственники журналиста по случаю очередной годовщины смерти Ахмеднабиева.

1 октября 2014 года "Кавказским узлом" совместно с Союзом журналистов России была учреждена ежегодная премия имени Ахмеднаби Ахмеднабиева для журналистов, пишущих о Кавказе. В этом году первое место досталось Алексею Пивоварову за видеорепортаж «Почему Дагестан стал горячей точкой на карте эпидемии». На "Кавказском узле" опубликована биография Ахмеднаби Ахмеднабиева.

Адвокат Тумас Мисакян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что ЕСПЧ сегодня коммуницировал дело Ахмеднабиева и Камалова и объединил их в одно производство.

"Документы получены сегодня. Сейчас они изучаются. ЕСПЧ коммуницировал жалобы по делам Ахмеднабиева и Камалова и объединил в одно производство. По обоим делам ЕСПЧ задал вопросы российскому государству в позитивном и процессуальном аспектах о нарушениях статьей 2 и 10 Европейской конвенции о правах человека", - сообщил Тумас Мисакян, привлеченный к делу "Кавказским узлом".

Статья 2 Европейской конвенции о правах человека посвящена праву на жизнь, а статья 10 - свободе выражения мнения. Полный текст конвенции опубликован на "Кавказском узле".

По его словам, ЕСПЧ предложил рассмотреть вопрос о мирном соглашении до 14 января. "Если стороны не придут ни к какому соглашению, суд начнет рассматривать дело, правительство должно будет дать ответы на вопросы суда, затем ответы суд перешлет мне, как адвокату заявителей. Я должен буду прокомментировать и ответы правительства, и дать свои ответы на вопросы суда, а также предложить справедливую компенсацию обоим заявителям", - отметил Мисакян.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. Дело об убийстве Камалова рассматривается судом в Ростове-на-Дону с января. Опрошенные "Кавказским узлом" коллеги убитого журналиста сочли доказательную базу по этому делу неубедительной.

В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликованы биографии Ахмеднаби Ахмеднабиева и Хаджимурада Камалова. События вокруг расследования убийства Ахмеднаби Ахмеднабиева освещаются на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".