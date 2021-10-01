Коллеги Хаджимурада Камалова раскритиковали работу следствия

01 октября 2021, 06:17

Доказательная база, представленная следователями по делу об убийстве Хаджимурада Камалова, не является достаточно убедительной, заявили "Кавказскому узлу" коллеги убитого журналиста.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2018 года родные и коллеги Хаджимурада Камалова добились передачи дела о его убийстве в центральный аппарат Следкома России. Расследование завершилось к концу сентября 2020 года. Заказчиком преступления был назван бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев. 14 января в Ростове-на-Дону состоялось первое судебное заседание по этому делу. По мнению адвокатов, на прошедших заседаниях суда сторона обвинения не представила существенных доказательств виновности подсудимых.

Гендиректор компании "Свобода слова", учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года недалеко от офиса издания в Махачкале. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Раненый Камалов скончался по дороге в травмпункт. Хаджимурад Камалов неоднократно выражал обеспокоенность напряженной обстановкой в республике, комментируя проблемные ситуации в регионе. Свою позицию он озвучивал по самым разным темам - от противостояний религиозных общин до проблем коррупции, вооруженных конфликтов и свободы СМИ, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" биографии Хаджимурада Камалова.

Председатель "Союза журналистов Дагестана" Али Камалов приходится дядей Хаджимураду Камалову и уже давал показания суду.

Хаджимурад Камалов работал в редакциях республиканских газет "Хакикат" и "Новое дело", после чего учредил собственную - "Черновик", напомнил Али Камалов в интервью, опубликованном "Черновиком" 16 сентября. Из-за того что "Черновик" поднимал общественно значимые проблемы и писал о системном нарушении гражданских прав, у него были конфликтные ситуации с некоторыми чиновникам, в том числе и с Шамилём Исаевым. Одним из спорных вопросов было возведение в Дагестане девелоперского проекта "Немецкая деревня", который поддерживал Шамиль Исаев.

"Для Хаджимурада было очень важно то, что происходит в районе и республике, и он открыто об этом говорил. Однажды он мне рассказал, что, будучи в кабинете главы республики вместе с Шамилём Исаевым, он открыто заявил, что "Немецкая деревня" - это миф, и она не может быть в Дагестане в той форме, как они предлагали", - процитировало издание Али Камалова.

Также между Хаджимурадом Камаловым и Шамилём Исаевым были конфликтные ситуации, связанные с развитием согратлинского общества и поведением Исаева в разных ситуациях, рассказал изданию Али Камалов.

Ранее, в октябре 2020 года, глава Союза журналистов Дагестана Али Камалов рассказал "Кавказскому узлу", что между племянником и Шамилем Исаевым были личные неприязненные отношения. "Версия о причастности Исаева рассматривалась с самого начала. Однако он тогда не был привлечен. И сейчас эта версия подтвердилась. Я считаю, что следствие пришло к правильному конечному выводу", - сказал Али Камалов после того, как следствие отчиталось о завершении расследования дела.

Брат учредителя дагестанской газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова Магди, который ранее уже заявлял о невиновности обвиняемых, подтвердил на заседании суда свою позицию, сказав, что конфликта между братом и бывшим вице-премьером республики Шамилем Исаевым, который назван заказчиком убийства, не было.

Следствие не уделило достаточного внимания заявлениям Магди Камалова, что говорит о недостаточной объективности самого следствия, считает заместитель главного редактора "Черновика " Магомед Магомедов.

"Должны были уделить больше внимания тем показаниям, которые даёт потерпевший Магди Камалов, потому что он обращает внимание общественности на противоречия в уголовном деле, и эти противоречия пока никем не устранены", - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Органы государственной власти не дали четкого ответа, являются ли сомнения Камалова обоснованными или нет, отметил журналист. "Магди [Камалов] говорит о том, что он не согласен с результатами расследования, и на его утверждение какого-то ответа нет", - пояснил Магомедов. Журналист отметил, что каждое заявление Магди Камалова имеет под собой серьезные основания. Если исходить из заявления Магди Камалова, то только один из обвиняемых имеет отношение к убийству Хаджимурада Камалова.

В организации и убийстве Хаджимурада Камалова обвинены четверо уроженцев Дагестана - Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов, Магомед Абигасанов и Шамиль Исаев. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 33, статьи 277 (организация посягательства и посягательство на жизнь общественного деятеля), частям 1,2 статьи 209 (бандитизм), части 1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности) и части 3 статьи 222 (незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК России в зависимости от той роли, которую, по версии следствия, они исполняли в преступлении.

Следствие ссылается на опубликованные в "Черновике" и посвященные Шамилю Исаеву определенные материалы, которые, по версии следствия, явились причиной убийства Хаджимурада Камалова, напомнил Магомедов.

"Когда мы смотрим на эту публикацию, на которую указывает следствие, то мы видим, что эти [авторские] колонки вообще не были посвящены Исаеву, и более того, они написаны в тот период, когда у Хаджимурада Камалова не было никаких конфликтов с Исаевым", - отметил Магомедов. Такие выводы следствия ставят под сомнение все следственные действия, предпринятые по уголовному делу Камалова, считает он.

Суд должен вернуть уголовное дело органам следствия, заявил Магомедов. "Как минимум, здесь надо возвращать материалы уголовного дела обратно в следствие, разъяснять какие-то отдельные неуточнённые моменты и искать настоящего заказчика этого преступления, а пока мы этого не видим", - сказал Магомед Магомедов.

Журналист не стал связывать убийство учредителя "Черновика" Хаджимурада Камалова и последующее уголовное преследование сотрудника еженедельника Абдулмумина Гаджиева. Они, по мнению Магомедова, не имеют ничего общего.

Доказательная база, представленная следователями по делу об убийстве Хаджимурада Камалова, не является достаточно убедительной, считает дагестанский журналист Идрис Юсупов.

Следователи были вынуждены работать "на результат" под достаточно пристальным вниманием руководства страны и Следственного комитета, отчего выводы, сделанные по итогу расследования, могут быть ошибочными, предположил он.

"Есть вопросы к следствию и к тому, как ведётся суд", - заявил журналист "Кавказскому узлу". Юсупов обратил внимание и на то, что потерпевший в деле - брат Хаджимурада Камалова Магди Камалов - также указывает на необъективность проведенного расследования и ставит под сомнение вину нескольких обвиняемых.

Юсупов отметил, что один из обвиняемых - Магомед Хазамов - в самом начале следствия был задержан в качестве подозреваемого в убийстве Хаджимурада Камалова, но после проведения следственных действий (в том числе, как рассказывал Хазамов, и недозволенных), отпущен за непричастностью. Затем Хазамов был осуждён уже по другому уголовному делу и снова появился в качестве фигуранта дела об убийстве Хаджимурада Камалова.

Также вызывают вопросы и достаточно непростые отношения между собой среди обвиняемых по делу, которых хотят представить организованной группой по убийству Хаджимурада Камалова, считает журналист.

Идрис Юсупов подчеркнул, что сам Магди Камалов несколько раз упоминал о несостоятельности версии следствия и возможной невиновности нескольких обвиняемых и ставил под сомнение причастность к убийству учредителя "Черновика" Хаджимурада Камалова Шамиля Исаева, который проходит в уголовном деле в качестве заказчика убийства. При этом Исаев появился в числе фигурантов этого дела так же только после осуждения по другому уголовному делу, напомнил Идрис Юсупов.