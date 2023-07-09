Ахмеднаби Ахмеднабиев во время пресс-конференции, посвященной безопасности журналистов. Махачкала, 14 января 2013 г. Фото Светланы Свистуновой для "Кавказского узла"

09 июля 2023, 22:55

Убийство Ахмеднабиева остается нераскрытым уже 10 лет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

За 10 лет, прошедших с момента расстрела корреспондента "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиева, следствие не назвало ни заказчика, ни исполнителя убийства.

Напомним, журналист Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен около своего дома в селе Семендер в Дагестане. Он работал на "Кавказском узле" в качестве собственного корреспондента более семи лет, освещая острые темы. С 2006 года он также работал в дагестанском еженедельнике "Новое дело", занимал пост первого заместителя главного редактора.

В сентябре 2009 года имя Ахмеднаби Ахмеднабиева фигурировало в листовках, в которых анонимные авторы обещали целенаправленно мстить за сотрудников милиции и мирных граждан. По этому поводу Ахмеднабиев обращался в правоохранительные органы, чтобы ему была предоставлена охрана. В мае 2012 года Ахмеднабиев заявлял об угрозах в его адрес. 11 января 2013 года неизвестные произвели четыре выстрела в Ахмеднабиева, но пули не задели журналиста, он не пострадал. Личности стрелявших установлены не были.

Расследование дела приостанавливалось не менее восьми раз. В 2016 году адвокат Тумас Мисакян, привлеченный к делу "Кавказским узлом", направил в жалобу в Европейский суд по правам человека жалобу на неэффективное расследование преступления.

Жалоба на неэффективное расследование убийства Ахмеднабиева была направлена в ЕСПЧ после того, как в России оказались исчерпаны все механизмы для отстаивания прав потерпевшей стороны, отмечал адвокат. Потерпевшим по делу проходит сын Ахмеднаби Ахмеднабиева. В жалобе адвокат указывает на нарушение двух статей Европейской конвенции по правам человека - о праве на жизнь и праве на свободу выражения мнения. Государство не обеспечило безопасность журналиста после угроз и покушений на него, а когда Ахмеднабиев был убит - не обеспечило своевременного и тщательного расследования убийства, отмечается в жалобе.

1 октября 2014 года "Кавказским узлом" совместно с Союзом журналистов России была учреждена ежегодная премия имени Ахмеднаби Ахмеднабиева для журналистов, пишущих о Кавказе. В 2022 году  первое место разделили два журналиста - Екатерина Виноградова и Андрей Карев. Второе место - у Иолины Грибковой, третье - у Софьи Вольяновой.

В 2021 году ЕСПЧ коммуницировал жалобы родственников убитых дагестанских журналистов Ахмеднаби Ахмеднабиева и Хаджимурада Камалова и объединил два дела в одно производство.

Расследование дела об убийстве Ахмеднабиева приостанавливалось 8 раз. Адвокат Мисакян добивался возобновления расследования через суд, однако Советский районный суд Махачкалы и Верховный суд Дагестана отказались признать бездействие следователей незаконным.

Адвокаты, представляющие интересы сына Ахмеднабиева, уверены, что следствие провалило оперативную работу в первые же дни после преступления. Следователи заявляли, что проделали большую работу для расследования убийства журналиста, однако им не удалось установить ни заказчика убийства, которому "не понравились публикации Ахмеднабиева", ни исполнителя преступления. Важные улики - оружие и машина, на которой передвигался убийца, - тоже не были найдены, отмечает в сегодняшней публикации "Новое дело".

На "Кавказском узле" опубликована биография Ахмеднаби Ахмеднабиева, события вокруг расследования его убийства освещаются на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"В конкурсе Ахмеднабиева победил фильм Пивоварова про Дагестан", "Коллеги журналиста Гаджиева провели пикеты в его поддержку", "Лауреаты премии Ахмеднабиева привлекли внимание к домашнему насилию на юге России"

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 июля 2023, 06:44

10 июля 2023, 06:16

10 июля 2023, 05:48

  • Дербентцы пожаловались на проблемы с подачей воды

    На некоторые улицы магальной части Дербента вода уже несколько лет подается по графику, перед проведением торжеств нужно звонить и заказывать водовозку, сообщили местные жители. Подобные графики нарушают права граждан, считает представитель правозащитной организации "Монитор ЖКХ".

10 июля 2023, 04:49

10 июля 2023, 03:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи