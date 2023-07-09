Убийство Ахмеднабиева остается нераскрытым уже 10 лет

09 июля 2023, 22:55

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За 10 лет, прошедших с момента расстрела корреспондента "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиева, следствие не назвало ни заказчика, ни исполнителя убийства.

Напомним, журналист Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен около своего дома в селе Семендер в Дагестане. Он работал на "Кавказском узле" в качестве собственного корреспондента более семи лет, освещая острые темы. С 2006 года он также работал в дагестанском еженедельнике "Новое дело", занимал пост первого заместителя главного редактора.

В сентябре 2009 года имя Ахмеднаби Ахмеднабиева фигурировало в листовках, в которых анонимные авторы обещали целенаправленно мстить за сотрудников милиции и мирных граждан. По этому поводу Ахмеднабиев обращался в правоохранительные органы, чтобы ему была предоставлена охрана. В мае 2012 года Ахмеднабиев заявлял об угрозах в его адрес. 11 января 2013 года неизвестные произвели четыре выстрела в Ахмеднабиева, но пули не задели журналиста, он не пострадал. Личности стрелявших установлены не были.

Расследование дела приостанавливалось не менее восьми раз. В 2016 году адвокат Тумас Мисакян, привлеченный к делу "Кавказским узлом", направил в жалобу в Европейский суд по правам человека жалобу на неэффективное расследование преступления.

Жалоба на неэффективное расследование убийства Ахмеднабиева была направлена в ЕСПЧ после того, как в России оказались исчерпаны все механизмы для отстаивания прав потерпевшей стороны, отмечал адвокат. Потерпевшим по делу проходит сын Ахмеднаби Ахмеднабиева. В жалобе адвокат указывает на нарушение двух статей Европейской конвенции по правам человека - о праве на жизнь и праве на свободу выражения мнения. Государство не обеспечило безопасность журналиста после угроз и покушений на него, а когда Ахмеднабиев был убит - не обеспечило своевременного и тщательного расследования убийства, отмечается в жалобе.

1 октября 2014 года "Кавказским узлом" совместно с Союзом журналистов России была учреждена ежегодная премия имени Ахмеднаби Ахмеднабиева для журналистов, пишущих о Кавказе. В 2022 году первое место разделили два журналиста - Екатерина Виноградова и Андрей Карев. Второе место - у Иолины Грибковой, третье - у Софьи Вольяновой.

В 2021 году ЕСПЧ коммуницировал жалобы родственников убитых дагестанских журналистов Ахмеднаби Ахмеднабиева и Хаджимурада Камалова и объединил два дела в одно производство.

Расследование дела об убийстве Ахмеднабиева приостанавливалось 8 раз. Адвокат Мисакян добивался возобновления расследования через суд, однако Советский районный суд Махачкалы и Верховный суд Дагестана отказались признать бездействие следователей незаконным.

Адвокаты, представляющие интересы сына Ахмеднабиева, уверены, что следствие провалило оперативную работу в первые же дни после преступления. Следователи заявляли, что проделали большую работу для расследования убийства журналиста, однако им не удалось установить ни заказчика убийства, которому "не понравились публикации Ахмеднабиева", ни исполнителя преступления. Важные улики - оружие и машина, на которой передвигался убийца, - тоже не были найдены, отмечает в сегодняшней публикации "Новое дело".

На "Кавказском узле" опубликована биография Ахмеднаби Ахмеднабиева, события вокруг расследования его убийства освещаются на тематической странице "Убийство Ахмеднабиева".

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