28 января 2024, 00:03

Ереван раскритиковал реакцию Баку на предложение передать карты минных полей

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Азербайджан воспринял инициативу армянской стороны о передаче карт минных полей негативно, сводя на нет усилия по укреплению доверия и превращая позитивный шаг в повод для эскалации и негативной риторики, заявило министерство иностранных дел Армении.

Как писал "Кавказский узел", 25 января Служба нацбезопасности Армении заявила, что Ереван готов передать Баку восемь новых карт минных полей, составленных после опроса бывших карабахских военных. МИД Азербайджана заявил. что информация о минных полях, которую Ереван передавал Баку, была неполной, это затрудняет разминирование в Карабахе. Ведомство потребовало от армянской стороны передать точные карты всех заминированных территорий.

Согласно заявлению Службы нацбезопасности Армении, ранее Ереван передавал Баку 972 формуляра карт минных полей на территории Карабаха, после чего Азербайджан обвинил Армению в предоставлении неточных карт. "Карт лучшего качества у Армении не было, переданные карты были получены через карабахских военнослужащих", - пояснило ведомство.

Министерство иностранных дел Армении выразило сожаление в связи с негативным и ироничным откликом Баку на инициативу Еревана по передаче карт минных полей Арцаха, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на публикацию на официальной страницы МИД Армении в соцсети Х.

Согласно публикации, Армения передала Азербайджану все карты минных полей, которые были в ее распоряжении. Карты были получены от официальных лиц Нагорного Карабаха. "Руководствуясь гуманитарными целями, Армения, опросив экс-чиновников Нагорного Карабаха подготовила также новые карты для их передачи Азербайджану. К сожалению, эта инициатива была встречена негативно и иронично, сведя на нет усилия Армении по укреплению доверия и превращая позитивный шаг Армении в повод для эскалации и негативной риторики", - сказано в заявлении МИД Армении.

Министерство иностранных дел Азербайджана на своем сайте и в соцсетях к 00.03 мск 28 января не отреагировало на это заявление.

В июне 2021 года Азербайджан обменял 15 армянских военных на карты 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда назвал переданные Баку карты существенной, но лишь малой частью информации о минных полях.

Азербайджан неоднократно требовал от Армении предоставить карты минных полей. МИД страны напомнил об этом требовании 13 октября 2023 года, когда при взрыве противотанковой мины в Ходжавендском районе погиб человек и еще один пострадал.

В октябре 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в зоне карабахского конфликта заложено более миллиона мин, и на разминирование этих земель понадобится 30 лет. Затраты на это Алиев оценил в 25 миллиардов долларов. 11 июля 2022 года Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование территорий. Ранее Великобритания дважды выделила на разминирование в зоне конфликта по 500 тысяч фунтов стерлингов. В августе 2023 года общественные организации Азербайджана обратились к ООН и Евросоюзу с просьбой помочь решить проблему с разминированием территорий страны.

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Примечание:

"Мирный житель погиб при взрыве мины в Тертерском районе", "Баку предупредил о минной опасности в зоне соприкосновения", "Армения предложила создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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