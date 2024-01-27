Военный из Мясниковского района погиб на Украине

27 января 2024, 02:16

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В хуторе Недвиговка открыта мемориальная доска памяти Андрея Варванина, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава Мясниковского района Ростовской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 377 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 23 января стало известно о гибели на Украине уроженца Морозовского района Василия Прудникова. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 376 военных из Ростовской области.

Глава Мясниковского района Ростовской области Андрей Торпуджиян сообщил в своем телеграм-канале 25 января об открытии в хуторе Недвиговка мемориальной доски в память Андрею Варванину, погибшему в ходе спецоперации на Украине.

Не вдаваясь в подробности того, как и при каких обстоятельствах погиб земляк, глава района сообщил, что Варванин награжден медалями "За отвагу" и "За мужество", а также посмертно орденом мужества.

На мемориальной доске, чье фото опубликовал глава района, следует, что Варванин родился в 1991 году, погиб 22 апреля 2023 года. Учился в школе №16. "Погиб пгт. Белогоровка, Луганская область", - также указано на доске.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 377 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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