23 января 2024, 19:10

Боец из Ростовской области убит на Украине

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Василий Прудников погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Морозовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 376 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Атаманченко  стал 375-м жителем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Василий  Прудников погиб в ходе специальной военной операции  26 июня 2023 года в ходе специальной военной операции, сообщила сегодня администрация Морозовского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 376 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции", "Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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