50 жителей Кабардино-Балкарии поставили подписи за Бориса Надеждина

26 января 2024, 17:58

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В поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты в Кабардино-Балкарии подписались 50 человек, некоторые из них специально приезжали в Нальчик чтобы расписаться в подписном листе, сообщила сборщица подписей. По ее словам, большинство подписавшихся - молодые люди, которые хотят перемен в стране.

Как писал "Кавказский узел", силовики вызвали главу штаба Бориса Надеждина в Ингушетии для беседы, сборщики подписей из Дагестана и Кабардино-Балкарии заявили, что давления на них не было. По их мнению, жители республик Северного Кавказа опасаются оставлять подписи за оппозиционного кандидата из-за возможных последствий, кроме того они уверены в предопределенности результатов президентских выборов в России. Сбор подписей в Кабардино-Балкарии ведется с 23 января, при этом в республике нет штаба Бориса Надеждина, сборщица подписей Мариетта Шагинян сообщила, что работает от штаба в Ингушетии.

В ходе кампании по выборам президента России подписные листы сдаются в ЦИК до 31 января. Кандидатам от внепарламентских партий необходимо собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам - 300 тысяч. Решение о регистрации кандидатов Центризбирком должен принять до 10 февраля. По данным на 24 января, в качестве кандидатов зарегистрированы Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ). Избирательный штаб Владимира Путина 22 января сдал в ЦИК подписи в его поддержку. Борис Надеждин баллотируется от партии "Гражданская инициатива". Голосование на выборах пройдет с 15 по 17 марта.

В Кабардино-Балкарии сегодня к 14.30 мск свои подписи за Бориса Надеждина поставили 50 человек, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сборщица подписей Мариетта Шагинян.

Все, кто хочет поставить подпись за Надеждина, звонят на ее мобильный телефон Шагинян, который опубликован в соцсетях. Мариетта рассказала, что договаривается о встрече и приезжает к удобному месту, чтобы человек мог оставить подпись. Дважды Мариетта собирала подписи в торговых центрах Нальчика, один раз в кофейне. Никакого противодействия она, по ее словам, не ощутила.

Небольшое количество голосов она объясняет отсутствием помещения для штаба. "Многие не знают, что есть такая возможность, а то бы и подписей было больше", - говорит представитель штаба Надеждина. Сбор подписей продолжится до вечера 26 января, отметила Шагинян.

По ее мнению, многие из тех, кто расписывается за Надеждина, "хотят перемен к лучшему"Средний возраст людей, которые оставляют подписи в поддержку оппозиционного кандидата - около 30 лет. Мариетта отметила, что ее удивило, когда специально, чтобы поставить подпись приехали два человека из отдаленного селения в Терском районе.

Ирина оставила свою подпись за Бориса Надеждина. По ее мнению, стране необходимы социальные изменения. Женщина пояснила, что уже продолжительное время не может устроиться на работу, испытывает материальные трудности.

"Раньше в Нальчике было десяток предприятий, все работали. Уже много лет они простаивают. Их раздербанили и растащили. За все эти годы ни одно из них не было восстановлено. У одних есть все, и даже больше, а у других ничего – эти вторые еле сводят концы с концами. Многие живут на детские пособия, пенсии, кто-то получает материнский капитал. Но как быть тем, у кого дети выросли, пенсии еще нет и работы нет. Конечно, хочется, чтобы что-то изменилось в этом плане", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также сообщал, что сторонники Надеждина в Краснодаре и Волгограде столкнулись с противодействием силовиков. Сборщик подписей кандидата в президенты Бориса Надеждина в Краснодаре провел несколько часов в полиции, в Волгограде директор сетевого кафе вызвал полицию, когда к нему в заведение пообедать пришло несколько активистов.

В Сочи к месту сбора подписей за Надеждина в течение двух дней выстраивались очереди. Жители города, пожелавшие оставить подпись за выдвижение политика кандидатом в президенты, рассказали, что они разделяют его пацифистскую позицию.

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