Контрактник со Ставрополья погиб в военной операции

25 января 2024, 18:36

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Олег Коротицкий погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Лермонтова. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 268 военных из Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", Святослав Пахомов и Евгений Болхов погибли в военной операции на Украине. Общее число уроженцев Ставропольского края, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 267.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Олег Коротицкий погиб 15 января в зоне специальной военной операции, сообщила администрация Лермонтова. Коротицкий ранее принимал участие в боевых действиях в Чечне. После начала специальной военной операции вступил в ряды добровольцев. Был ранен в апреле 2023 года. После восстановления вернулся в зону СВО и подписал контракт, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации города от 23 января.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 268 жителей Ставропольского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 15.00 мск 25 января сообщили о гибели на Украине не менее 3301 бойца с юга России, в том числе 1612 - из СКФО и 1689 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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