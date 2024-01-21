Власти сообщили о гибели двух бойцов из Ставропольского края в ходе спецоперации

21 января 2024, 05:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Святослав Пахомов и Евгений Болхов, погибшие в ходе спецоперации на Украине, посмертно награждены орденами мужества, сообщили власти Новоселицкого района Ставропольского края. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 267 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 18 января стало известно о гибели на Украине двух бойцов из Ставропольского края Александра Крылова и Александра Мищенко. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 265 бойцов из Ставропольского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Власти Новоселицкого района Ставропольского края сообщили 20 января в своем телеграм-канале о награждении посмертно орденами мужества двух местных жителей, погибших в ходе спецоперации на Украине. Чиновники вручили награды семьям Святослава Пахомова и Евгения Болхова. Каких-либо подробностей их жизни и гибели в сообщении не приводится.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 267 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.