Скандал в школе Дербента напомнил об ответственности педагогов и чиновников за детей

23 января 2024, 12:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инцидента, когда ученицам дербентской школы поступали оскорбления и угрозы за будто бы неподобающую одежду и внешний вид не произошло, если администрация учебного заведения ввела школьную форму, а чиновники и уполномоченные лица уделяли больше внимания вопросу воспитания подрастающего поколения, считают опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские политолог, педагог и юрист.

Как информировал "Кавказский узел", ранее глава Дербента подтвердил, что в местной школе №15 произошел случай, когда в адрес десятиклассниц были допущены некорректные высказывания. По его словам, стороны решили конфликт сами. Также градоначальник рассказал, что инцидент получил огласку после того, как о нем распространил сведения один из школьников.

22 января прокуратура Дагестана отчиталась о проверке в связи с информацией о нарушении прав школьников в Дербенте. Ученики старших классов одной из школ в Дербенте преследуют подростков, чья форма одежды и внешний вид, по их мнению, являются безнравственными. Школьников избивают, угрожают им и оскорбляют их в соцсетях, сообщил дербентский паблик.

Делать выводы об инциденте с нарушением прав учеников школы №15 преждевременно, пока нет результатов проверки прокуратуры, отметил политолог Альберт Эседов.

"Не видел и реакции уполномоченного по правам ребенка в Республике Дагестан, которая, даже не взирая на резонанс, решила не реагировать. Данный факт характеризует ситуацию, когда уполномоченный государственный орган занял выжидательную позицию", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если бы со школьниками в учебных заведениях проводилась надлежащая воспитательная работа, то подобных случаев бы не происходило. С другой же стороны нельзя всю вину возлагать исключительно на педагогов, считает он.

"Учитель и так загружен донельзя, помимо кучи бюрократии, есть еще и проблемы с переполненными сверх норм классами, отсутствием учебников и других проблем. В школах номинально, есть психологи, вроде реализуется и какая-то патриотическая программа", – сказал Эседов.

В дагестанском обществе стало "новой традицией", когда одна его часть пытается указать другой как надо правильно жить, а вторая то же самое делает по отношению к первой части общества, отметил он.

"Плохо, что эта традиция проникает в школьную среду. Если уполномоченные органы не будут вовремя реагировать и реализовывать хоть какие-то профилактические программы – естественно, будет только хуже", – подчеркнул политолог.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий, и в качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Если бы администрация школы №15 в Дербенте ввела бы школьную форму, которая бы отвечала минимальным требованиям этики – то есть имела бы длинные рукава, юбку ниже колен, то инцидента с нарушением прав учеников не было бы, считает педагог, один из членов канала для обсуждения и решения проблемных вопросов республики "Штаб Дагестана".

"Судя по изложенным обращениям, некоторому количеству старшеклассников не нравится раскрепощенность девочек. И если в школе будет строгость, то и проблема исчезнет. Вторая проблема в том, что разные органы действуют не сообща. Чтобы решать такие проблемы, и самое главное, предотвращать их, полиция, муфтият и министерство образования должны работать как единый орган", – привела его слова корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник информканала Патрисия Алиева.

Авторы жалобы на нарушение прав школьников в первую очередь должны обратиться по поводу сложившейся обстановки с официальным письмом к руководителю городского или районного управления образования, а также в прокуратуру и в отдел полиции – в подразделение по работе с несовершеннолетними, и в духовное управление мусульман Дагестана, отметил администратор канала "Штаб Дагестана", юрист Абдусалам.

"Считаю, что подобным должны заниматься как отделы полиции, так родители и педагоги, чтобы избежать всякого рода суицида у детей, это наша общая проблема", – сказал юрист корреспондент "Кавказского узла".

Корреспондент "Кавказского узла" 22 января обратился в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Дагестане Марии Ежовой с просьбой дать комментарий в связи с нарушением прав учеников дербентской школы №15. Ответа не последовало.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.