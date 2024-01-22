Борьба за нравственность в дербентской школе привела к прокурорской проверке

22 января 2024, 08:31

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Прокуратура Дагестана отчиталась о проверке в связи с информацией о нарушении прав школьников в Дербенте. Ученики старших классов одной из школ в Дербенте преследуют подростков, чья форма одежды и внешний вид, по их мнению, являются безнравственными. Школьников избивают, угрожают им и оскорбляют их в соцсетях, сообщил дербентский паблик.

Как информировал "Кавказский узел", в Дагестане периодически происходят случаи преследования людей за внешний вид, который по мнению, некоторых жителей республики, является неподобающим. В частности, 25 июня 2023 года в соцсетях распространился ролик, на его кадрах студенты колледжа в Махачкале представили показ мод, во время которого некоторые модели прошли по подиуму с религиозными символами. Часть комментаторов в соцсети потребовали уволить руководство учебного заведения за оскорбление чувств верующих.

28 мая 2021 года, опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики отметили, что скандалы вокруг таких событий, как показы мод, позволяют "борцам за нравственность" заявить о себе. И что подобные ситуации возникают от скудости культурной жизни в республике.

По данным прокуратуры Дагестана, сотрудники ведомства проводят проверку в связи с информацией о нарушении прав учеников одной из школ в Дербенте. В проверке принимают участие сотрудники Минобрнауки Дагестана и подразделения по делам несовершеннолетних, привело 21 января РИА "Дагестан" сообщение прокуратуры Дагестана.

Речь идет о школе №15 в Дербенте. По словам школьников, в сентябре прошлого года ученики старших классов завели чат в мессенджере WhatsApp*, добавили в него других учеников школы и стали их оскорблять, передал 21 января паблик "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте".

По словам школьников, старшеклассники оскорбляли в этом чате девочек за то, что они, по их мнению, одеваются неподобающе, оскорбляли их, требовали извинений и высказывали угрозы в адрес их родных. При этом одну из учениц старшеклассники будто бы оскорбляли по национальному признаку.

Ученики школы пожаловались, что травле подвергаются все школьники, чья форма одежды, поведение и внешний вид не соответствуют представлениям старшеклассников о нравственности. Подростков преследуют за форму одежды (в том числе за неформальный стиль), этническую принадлежность, а также такие аксессуары как серьги в ушах. Учащимся ежедневно звонят на телефоны, оставляют негативные комментарии на их страницах в соцсетях, избивают, и кричат им в спину, что они "нефоры". Школьники также отметили, что персонал школы осведомлен о происходящем, но не только не реагирует, а в отдельных случаях даже поощряет поведение старшеклассников, сказано в публикации.

В прошлом году в школе с учениками была проведена беседа о вреде просмотра аниме. Именно после этого началось преследование подростков со стороны старшеклассников, пояснил паблик.

Аниме – японская мультипликационная анимация, предназначенная для просмотра подростками и взрослыми, сообщается на сайте "Картаслов.ру".

Этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 59 тысяч пользователей, на 18.30 мск 22 января набрал 23 отметки с реакцией пользователей и 118 комментариев. Часть их авторов заявила, что причина в ненадлежащем воспитании подростков.

"Какие родители такие и дети. Все берут со взрослых. У взрослых ума нет, у детей будет?" – написала Алеся Махачева.

"Ко всему нужен трезвый подход. Нужно воспитывать детей, нужно объяснять, что нельзя оскорблять и унижать. Но детям, что идеализируют западную культуру, также нужно объяснить, что это плохо", – заявил Ибадула Ибадулаевич.

Еще одна часть пользователей призвала наказать администрацию школы. "В первую очередь хорошенько наказать учителей, а после этих школьников", – считает Ренат Курбанов.

"Бардак! Куда смотрят чиновники, директор школы, завуч?" – задалась вопросом Элбмира Подколзина.

"Родителям – в прокуратуру с официальным заявлением и желательно предать огласке, чтобы не замяли дело", – посоветовал Александр Семендуев.

"Классный руководитель должен объяснять девочкам и мальчикам как нужно одеваться в школу. У нас вообще форма была. Почему все везде отменили? Это уже другой вопрос. А между подростками всегда травля будет, найдут за что. Дети жестокие, к сожалению", – считает Альбина Махмудова.

"А вот обижать по национальному признаку – это уже конечно перебор", – подчеркнул Тельман Ханов.

"Все возмущаются. Введите в школах униформу и ничего из этого не произойдёт", – написал Абиль Курабеков.

На 08.30 мск на сайтах администрации Дербента, школы №15 в Дербенте, а также на сайте Минобрнауки Дагестана нет комментариев относительно жалоб дербентских школьников на нарушение их прав.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить местных жителей от культурных явлений и событий, и в качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества, говорится в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

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