Власти Дербента отреагировали на сообщения о травле школьников

23 января 2024, 08:24

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В дербентской школе №15 действительно произошел случай, когда в адрес 10-классниц были допущены некорректные высказывания, но затем стороны решили конфликт сами. Инцидент получил огласку после того, как о нем распространил сведения один из школьников. В публикациях при этом было необоснованно упомянуто про преследование на этнической и религиозной почве, заявили власти Дербента.

Как информировал "Кавказский узел", 22 января прокуратура Дагестана отчиталась о проверке в связи с информацией о нарушении прав школьников в Дербенте. Ученики старших классов одной из школ в Дербенте преследуют подростков, чья форма одежды и внешний вид, по их мнению, являются безнравственными. Школьников избивают, угрожают им и оскорбляют их в соцсетях, сообщил дербентский паблик.

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов подтвердил, что в школе №15 Дербента произошел случай нарушения прав учеников.

"Переговорил отдельно с руководством школы, учителями, родителями и учащимися. Выяснилось, что в сентябре месяце в одном из чатов в мессенджере были допущены некорректные высказывания в адрес учениц 10-го класса. Но после этого, как родители, так и сами школьники обсудили ситуацию, нашли понимание и пришли к тому, что подобное поведение недопустимо. Инцидент был исчерпан. На сегодняшний день претензий у сторон друг к другу нет", – написал градоначальник 22 января в своем телеграм-канале.

По его словам, некоторое время назад один из одноклассников учениц решил распространить эту историю и отправил скрины из чата в один из телеграм-каналов. Подросток это сделал без согласия сторон. "Такой огласке не рады сами девочки. Интересно, что "журналисты" решили взять из направленной школьником информации именно национальную и религиозную подоплеку, которой вообще не было", – отметил Пирмагомедов.

Глава города сделал замечание директору школы и учителям с тем, что необходимо более внимательно относиться к детям, проводить профилактическую работу, при необходимости привлекать психологов и других специалистов. "Также рекомендовал родителям почаще говорить с детьми, принимать со своей стороны необходимые меры, внимательно относиться ко всем деталям, особенно в подростковый период", – добавил он.

Во всех школах города будут проведены профилактические мероприятия, пообещал Пирмагомедов.

Пост о том, что власти Дербента подтвердили нарушение прав учеников школы №15, был опубликован 22 января в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны более 59 тысяч пользователей. На 08.20 мск эта запись набрала 40 отметок с реакцией пользователей и 17 комментариев. Авторы некоторых из них сочли, что проблема в ненадлежащем воспитании подростков.

"Родители совершенно не воспитывают своих детей. А потом жертвы травли берут в руки оружие", – написал Sam Roberts.

"Директор – не учитель, он должен был вмешаться и воспрепятствовать травле. Только директор несет ответственность за происходящее в стенах школы. У него есть право и полномочия на исключение учеников за неположенное поведение и нарушение школьной этики. Учителя не обязаны вмешиваться, когда у подростков нет должного воспитания, это дело родителей. А если родители глухи и слепы, то вот и результат", – отметил пользователь Zivert Lajensky.

"Да исключать и все, пусть идут учиться в платную школу. Заставит родителей зарабатывать на обучение, они своему ребенку быстро объяснят куда деньги на новый "Айфон" делись", – считает Андрей Борняков.

"Пора бы вести уголовную ответственность для подростков с 10-18 лет. Бедные учителя, просто палка о двух концах. Сделаешь замечание, их родители сразу же подбегут с криками, что был нанесен психический ущерб их невоспитанным детям. И будут требовать наказания педагога. Либо учитель проигнорирует, тоже будет виновен", – подчеркнул пользователь Fendi Mur.

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