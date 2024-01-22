Журналист Идрис Юсупов*. Фото Телеграм канал "Черновик" внесен в список инагентов

22 января 2024, 14:09

Дагестанский журналист провел пикет в поддержку Гаджиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Журналист Идрис Юсупов* на одиночном пикете в Махачкале потребовал освободить осужденного коллегу Абдулмумина Гаджиева.

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 15 января, как и неделей ранее, такой пикет попытался провести заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Однако к нему присоединился другой пикетчик, и силовики задержали журналиста, обвинив его в нарушении правил проведения одиночной акции. Однако суд не нашел признаков правонарушения в его действиях, и журналист был освобожден. Он счел срыв пикета спланированной провокацией силовиков.

Сегодня журналист "Нового дела" Идрис Юсупов* вышел на одиночный пикет в поддержку Абдулмумина Гаджиева на пересечении проспекта Гамзатова и улицы Дахадаева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Магомед Магомедов. По его данным, к 13.20 мск силовики не пытались помешать проведению одиночной акции.

Фото с места акции опубликовал в своем телеграм-канале "Черновик". "Мы требуем свободы для Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения абсурдного уголовного дела!" – говорится в публикации. На фотографии Идрис Юсупов стоит с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". Других людей рядом с ним в кадре не видно.

Напомним, редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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* 24 ноября 2023 года Минюст включил Идриса Юсупова в реестр иностранных агентов. Журналист оспорил это решение.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Реакции на пикеты в поддержку Гаджиева показали возросший интерес к его делу", "Суд отказался исключить показания Тамбиева из списка доказательств", "Обвинение затормозило судебный процесс по делу Абдулмумина Гаджиева".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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