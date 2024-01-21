Супруга Багирзаде была задержана на шествии в Баку

21 января 2024, 17:55

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Силовики в Баку задержали на полтора часа Лейлу Исмаилзаде, жену осужденного активиста Талеха Багирзаде, когда она с детьми попыталась принять участие в шествии памяти жертв "Черного января". Движение "Мусульманское единство" осудило действия силовиков.

Как писал "Кавказский узел", в годовщину ввода советских войск в Азербайджан, которая отмечается 20 января, жители Баку приходят на Аллею шехидов (павших героев), чтобы почтить память погибших. Такая акция прошла в Баку и вчера, в 34-ю годовщину тех событий.

В ночь на 20 января 1990 года по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате спецоперации были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения. Эти события вошли в историю Азербайджана как "Черный январь", говорится в справке "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)". Жертвы "Черного января" похоронены на Аллее шехидов в бакинском Нагорном парке.

Полиция в Баку помешала 20 января Лейле Исмаилзаде, супруге осужденного лидера движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде, принять участие в траурном шествии памяти жертв «Черного января» и посетить Аллею шехидов, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сама Лейла Исмаилзаде.

По словам женщины, ей и ее детям преградили путь на выходе из станции метро, где она планировала встретиться с супругой арестованного активиста ДМЕ Агали Яхьяева Шаханой Яхьяевой. "Мы договорились, что возьмем с собой детей, встретимся у станции метро «Элмлрял академиясы» и дальше вместе пойдем. Со мной было семь детей: четверо моих детей, сын убитого во время Нардаранских событий Рафаэля Буньядова, сын искалеченного тогда Абульфаза Буньядова и еще сын арестованного по надуманного обвинению с наркотиками Маила Керимова. Когда мы поднялись по эскалатору, нас остановили лица в штатском. Они представились как сотрудники главного управления полиции Баку", - рассказала Исмаилзаде.

По ее словам, силовики сказали, что «проверяют документы», и отвели ее с детьми в отдельную комнату, при этом отобрали мобильный телефон. "Я просила позволить хотя бы позвонить Шахане Яхьяевой, чтобы она в холодную погоду у станции с детьми нас не ждала. Но они не разрешили", - сказала Исмаилзаде.

Она отметила, что ее с семерыми детьми продержали в «маленькой комнате» полтора часа. "Они сказали, что проверка связана с тем, что якобы некие дети потерялись и теперь ведется их поиск. Они затребовали удостоверения личности детей. Но при нас их не оказалось. Потом они стали пробивать данные детей по «электронному порталу». Сначала они сказали, что данные моего старшего сына «не выходят» на портале. Потом они все-таки «нашли» данные. Далее они сказали, что не могут «найти» в системе трех других детей, которых мы взяли с собой. Потом они заявили: "Нет, мы вас на Аллею шехидов не можем пропустить, пусть родителей детей заберут их". Я им ответила, что отец одного из них был убит во время полицейской операции в Нардаране, отец другого был искалечен, он не может передвигаться, отец третьего брошен в тюрьму по ложному обвинению. Как же их родители придут теперь? При этом двое сотрудников в гражданской одежде снимали нас на телефон. Для детей это стало мучением. Маленькие не понимали, что происходит, и были утомлены", - рассказала Исмаилзаде.

В итоге, по ее словам, сотрудники полиции развезли всех по домам. "Я не понимаю, почему надо было устраивать это позорище? Это и неуважение к памяти шехидов. Ведь детей же из школ классами привозят на Аллею шехидов, другие родители также приходят с детьми. Это важно, чтобы подрастающее поколение знало свою историю. Но нас почему-то туда не пустили", - подчеркнула Лейла Исмаилзаде.

ДМЕ выступило с заявлением, в котором осудило недопуск Исмаилзаде с детьми на Аллею шехидов и расценило это как «провокацию власти». Как считают авторы заявления, действия полиции были нацелены на то, чтобы «полностью изолировать» супругу лидера ДМЕ Багирзаде и прервать ее связи с ближайшим окружением, а также запугать других женщин-членов движения.

"Мы решительно осуждаем эти действия власти. Это политическая дискриминация и очередной акт произвола полиции. Мы требуем от режима прекратить подобные провокации", - говорится в заявлении ДМЕ, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

Представители МВД в связи с выходным днем оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 25 января 2017 года Талех Багирзаде и 17 сторонников движения "Мусульманское единство" были осуждены на сроки от 10 до 20 лет по обвинению в организации беспорядков после операции силовиков в ноябре 2015 года, итогом которой стала смерть семи человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Нардаран".

Подсудимые жаловались на пытки и не признали вину. Азербайджанские правозащитники считают фигурантов "нардаранского дела" политзаключенными. Часть осужденных по этому делу уже вышла на свободу по помилованию.

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