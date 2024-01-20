Гибель семьи в Махачкале из-за взрыва газа дала повод для критики властей

20 января 2024, 09:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять человек умерли после взрыва газа в жилом доме в Махачкале, сообщили врачи. Местные жители, комментируя этот случай в соцсети, раскритиковали чиновников и газовиков за отсутствие проверок газового оборудования, а также потребовали найти и наказать виновных.

По данным Республиканской клинической больницы Дагестана, скончался житель Махачкалы, пострадавший ранее в результате взрыва газа. Он и его семья – это супруга и трое детей – были госпитализированы в реанимацию.

Число погибших в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале выросло до пяти, привел сегодня ночью ТАСС сообщение администрации больницы.

Пост о том, что в жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, был опубликован 19 января в Instagram-паблике* golos.dagestana, на который подписаны около одного миллиона пользователей. На 09.45 мск 20 января эта запись набрала 1920 отметок "нравится" и 289 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала газовиков и чиновников.

"Мне интересно, а в Дагестане вообще проводят ежегодные газовые проверки?" – спросила bezlikaya177.

"Помню лет 25 назад ещё проводили, после ни разу не приходили, ничего не проверяли", – ответил ей пользователь dagestan__tur_.

"Они только долги умеют рисовать и деньги брать за их списание", – заявил пользователь с ником _dc_dc_dc_.

"Что же это такое, постоянно из-за газовых взрывов такое происходит. Неужели нельзя вопрос решить?" – задался вопросом пользователь cake.pro.

"Писала женщина по поводу утечки и обращалась в службу по этой части, не обратили внимания, к сожалению. Наши службы не работают, не реагируют ни на что, пока с кем-то что-то не произошло. Месяц закончился, деньги получили. Кто за это ответит?" – задался вопросом пользователь с ником moi_pozitivchik.

"Выходит, что вина государства тоже есть. Ну как так? Разве можно людей подвергать опасности?" – написал пользователь baby_.girl_.007.

"Надеюсь проведут экспертизу и за халатность ответят виновные", – заявила naj_gasanova_.

"Пора наказывать за халатное отношение к работе. Есть службы, обязанные проводить проверки на безопасность. Кроме того, что игнорируют этот факт, так если даже люди сообщают об утечках, то они просто игнорируются. Равнодушие во сферах обслуживания привело к коллапсу во всем городе", – считает crystaltime_swarovski05.

На 09.45 мск 20 января на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно критики пользователей соцсети в адрес чиновников из-за взрыва газа в жилом доме.

"Кавказский узел" также писал, что этот случай со взрывом газа в Махачкале не единичный, подобные инциденты в городе происходят периодически. 14 августа 2023 года крупный пожар привел к мощному взрыву газа на территории автосервиса и на соседней с ним АЗС в Махачкале. Погибли 35 человек, более ста получили ранения, в Дагестане был объявлен траур.

15 сентября 2023 года взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале, были эвакуированы 70 человек, 9 августа 2023 года двое взрослых и два ребенка получили травмы при взрыве газа в жилом доме в Махачкале.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.