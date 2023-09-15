Власти назвали жильцов дома виновниками взрыва газа в Махачкале

15 сентября 2023, 09:42

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Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале, эвакуированы 70 человек, сообщили спасатели. Дом был построен без разрешения и к газовым сетям подключен незаконно, заявили власти.

Сообщение о взрыве газа в многоквартирном жилом доме в махачкалинском поселке Семендер поступило спасателям поздно вечером 14 сентября. "По прибытию пожарных расчётов установлено, что хлопок произошёл в квартире на 4-м этаже 5-этажного многоквартирного жилого дома с последующим возгоранием", - сообщило управление МЧС по Дагестану в своем телеграм-канале.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров, он был потушен в 01.28 мск. "По предварительной информации, пострадавших нет... Эвакуированы 70 человек и спасены пожарными – 10", - отмечается в публикации.

При необходимости администрация города готова временно расселить жильцов дома, сообщила в своем телеграм-канале мэрия Махачкалы. При этом администрация подчеркнула, что дом "был построен самовольно". "Разрешительных документов не имеет, не введён эксплуатацию", - указала мэрия.

Дом, где произошел взрыв, был несанкционированно подключен к газовым сетям, заявило Минэнерго республики. "Специалисты неоднократно его отключали. Однако жильцы всë-таки снова незаконно подключились к газовым сетям, на этот раз шланговым соединением. В данном доме отсутствует какая-либо исполнительно-техническая документация, в том числе договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования", - говорится в публикации на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что 1 августа 2016 года при взрыве газа в махачкалинском банкетном зале "Лайли" пострадали 27 человек, 11 из них погибли. По версии следствия, собственница "Лайли" установила газовый баллон в подвале банкетного зала, нарушив требования пожарной безопасности. Взрыв произошел из-за разгерметизации баллона.

Владелица "Лайли" была обвинена по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц". В январе 2019 года суд признал ее невиновной. Верховный суд Дагестана пять раз отменял оправдательный приговор, а в мае 2023 года утвердил его.

Напомним, что 14 августа в автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 35 человек, пострадали 115. Генпрокурор поручил Ростехнадзору проверить все автозаправочные станции в Дагестане.

На АЗС были соблюдены все меры безопасности и противопожарные нормы, заявили в компании, владеющей автозаправкой. Следователи задержали арендатора склада с селитрой, расположенного вблизи автозаправки,. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

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