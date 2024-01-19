Обманутая дольщица провела пикет в Краснодаре

19 января 2024, 01:57

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Дольщица краснодарского ЖК «Луч» вышла на пикет к администрации края, требуя, чтобы власти выполнили обещание по достройке дома. Женщина заявляет, что работы остановлены, чиновники же утверждают, что стройка идет по графику.

Как писал "Кавказский узел", осенью 2020 года суд в Краснодаре признал застройщиков Антона Остринского и Рафика Нерсесяна виновными в хищении 890 миллионов рублей. Нерсесян получил три года и восемь месяцев колонии, а Остринский был заочно приговорен к 6,5 года лишения свободы.

В декабре 2017 года Краснодарский краевой суд заключил под стражу Антона Остринского, который возглавлял строительно-инвестиционную компанию "Остринский" (в 2017 году переименована в "Юг-Стройка"). Следователи считают, что руководитель стройкомпании использовал денежные средства дольщиков трех жилых комплексов в Краснодаре - "Мир", "Луч" и "Заря" - не по назначению и фактически похитил их. Остринский сбежал из-под домашнего ареста, в декабре 2019 года суд вынес постановление о его международном розыске.

Дольщица ЖК «Луч» 18 января вышла на пикет к зданию краевой администрации с плакатом «Деньги выделены, но работы остановлены. Опять обман?». Помимо плаката, пикетчица держала в руках несколько воздушных шаров с надписями о проблемах дольщиков: так, на одном из них было напоминание, что люди ждут свои квартиры уже восемь лет.

Жилой комплекс «Луч» на Солнечной улице начали строить в 2015 году, 24-этажное здание планировалось завершить к концу 2016 года. Как рассказала пикетчика, она купила квартиру в этом комплексе в 2015 году, но впоследствии, когда застройщик "подался в бега", стройка остановилась. Работы по ее словам, закончились на этапе возведения каркаса.

"Восемь лет мы уже ждем, когда достроят нам этот недострой. Местные власти не могут достроить наш дом и выдать нам ключи. Нам дают какие-то обещания, а толку от этого нет", — цитирует слова женщины издание "Краснодар.Онлайн".

Фонд защиты прав граждан обязался достроить ЖК "Луч" в конце 2020 года. В августе 2022 года администрация Кубани отчитывалась, что дом, квартир в котором ждут 226 человек, готов на 45%. "После проектно-изыскательных работ выяснилось, что конструкция здания деформировалась, отсутствует пожарный проезд", - говорится в публикации на сайте краевой администрации от 1 августа 2022 года.

Департамент строительного надзора Краснодарского края 12 января отчитался, что руководители ведомства проинспектировали стройку ЖК "Луч", однако результаты их поездки на объект в сообщении не конкретизированы.

После пикета обманутой дольщицы 18 января представители ведомства заявили журналистам, что строительство дома идет "по графику", достроить "Луч" планируют во втором квартале 2024 года. Чиновники также пообещали "в ближайшее время" встретиться с дольщиками прямо на стройке, отмечает издание.

"Кавказский узел" писал об акциях других обманутых дольщиков в Краснодарском крае. Так, дольщик ЖК "Мультиплекс Кино" Алексей Богушев в ноябре объявлял голодовку перед зданием администрации Краснодарского края, а пенсионерка Людмила Гуслякова выходила к администрации края с требованием вернуть деньги за квартиру в доме, снесенном в Геленджике.

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