14 января 2024, 01:53

Травмирование ребенка в Кабардино-Балкарии подняло вопрос о свободной продаже пиротехники

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Прохладном мальчик потерял четыре пальца при взрыве петарды, которую он купил на рынке. Неоднократные просьбы к властям и силовикам запретить продажу пиротехники в неподходящих для этого условиях не были услышаны, посетовала активистка Анастасия Емельянова.

В городе Прохладный девятилетний мальчик приобрел на рынке петарду, которая взорвалась у него в руке. Мальчику оторвало четыре пальца на левой руке. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью). Мальчик лежит в больнице в Нальчике, откуда его сегодня, 14 января перевезут в Москву для дальнейшего лечения.

Как сообщила корреспонденту «Кавказскому узлу» общественный деятель Анастасия Емельянова, она неоднократно обращалась в правоохранительные органы с требованием обратить внимание на торговлю пиротехникой на улице. «Пиротехнику нельзя продавать на улице. Она должна продаваться в специализированных магазинах и храниться там в закрытых шкафах. За продажу ее на улице предусмотрена ответственность по статье 238 УК РФ», - напомнила Емельянова

По ее словам, в пиротехническом изделии порох находится в картонной капсуле. "Когда картонная капсула долгое время пребывает на воздухе, тем более в зимнее время, тем более в нашем влажном климате, она напитывается влагой. Когда пиротехнику заносят затем в помещение, она высыхает, происходит ее деформация и оттуда может высыпаться  порох", - рассказала активистка.

Емельянова ранее записала несколько видеообращений с призывами к сотрудникам полиции и властям города обратить внимание на торговлю на рынке взрывоопасными «игрушками», но, увы, не была во время услышана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Пользователи соцсети поспорили об уместности праздника в Армавире во время военной операции", "Меняйло отменил праздничные мероприятия в честь 1100-летия крещения Алании", "Мусульмане подключились к просьбам запретить концерты Киркорова на Кавказе".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 января 2024, 02:52

  • Бывший ростовский силовик арестован по делу о взятке

    Суд в Ростове-на-Дону арестовал бывшего командира батальона ДПС, подозреваемого в посредничестве при получении взятки. По данным следствия, он должен был передать 10 миллионов рублей сотрудникам правоохранительных органов для освобождения от уголовной ответственности фигурантки дела о мошенничестве

14 января 2024, 00:54

13 января 2024, 23:55

13 января 2024, 23:26

  • Боец из Чечни убит в военной операции

    Зелимхан Асалаев погиб в зоне боевых действий, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 170 военных из Чечни.

13 января 2024, 22:37

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи