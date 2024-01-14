Травмирование ребенка в Кабардино-Балкарии подняло вопрос о свободной продаже пиротехники

14 января 2024, 01:53

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В Прохладном мальчик потерял четыре пальца при взрыве петарды, которую он купил на рынке. Неоднократные просьбы к властям и силовикам запретить продажу пиротехники в неподходящих для этого условиях не были услышаны, посетовала активистка Анастасия Емельянова.

В городе Прохладный девятилетний мальчик приобрел на рынке петарду, которая взорвалась у него в руке. Мальчику оторвало четыре пальца на левой руке. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью). Мальчик лежит в больнице в Нальчике, откуда его сегодня, 14 января перевезут в Москву для дальнейшего лечения.

Как сообщила корреспонденту «Кавказскому узлу» общественный деятель Анастасия Емельянова, она неоднократно обращалась в правоохранительные органы с требованием обратить внимание на торговлю пиротехникой на улице. «Пиротехнику нельзя продавать на улице. Она должна продаваться в специализированных магазинах и храниться там в закрытых шкафах. За продажу ее на улице предусмотрена ответственность по статье 238 УК РФ», - напомнила Емельянова

По ее словам, в пиротехническом изделии порох находится в картонной капсуле. "Когда картонная капсула долгое время пребывает на воздухе, тем более в зимнее время, тем более в нашем влажном климате, она напитывается влагой. Когда пиротехнику заносят затем в помещение, она высыхает, происходит ее деформация и оттуда может высыпаться порох", - рассказала активистка.

Емельянова ранее записала несколько видеообращений с призывами к сотрудникам полиции и властям города обратить внимание на торговлю на рынке взрывоопасными «игрушками», но, увы, не была во время услышана.

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