Двое военных со Ставрополья убиты в зоне СВО

13 января 2024, 09:38

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Александр Щекин и Владимир Буленко из Кировского района погибли на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 261 жителя Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 12 января представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 259 жителей Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Во время проведения спецоперации на Украине погибли жители поселке Комсомолец Кировского района Александр Щекин и Владимир Буленко, сообщила 9 января администрация Дома культуры в поселке Комсомолец на его странице в соцсети "ВКонтакте"

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 261 жителя Ставропольского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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