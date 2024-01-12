Контрактник со Ставрополья погиб на Украине

12 января 2024, 15:05

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Александр Бажин погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Минераловодского округа. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 259 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Александр Бороздин из Светлограда погиб на Украине, сообщили 3 января власти. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 258 бойцов из Ставропольского края.

В Минводах в школе № 111 установлена мемориальная табличка в память об Александре Бажине, погибшем в военной операции на Украине, сообщил 11 января глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

"Табличку открыли на стенах школы № 111, выпускником которой был наш герой. Памятную доску открыла мама бойца Таисия Петровна Бажина", - говорится в публикации в телеграм-канале чиновника.

Александр Бажин родился в 1977 году, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, а в мае 2023 года заключил контракт на военную службу и был направлен в зону военной операции, говорится в публикации, размещенной 11 января на сайте школы № 111.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 259 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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