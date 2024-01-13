Военный из Урюпинска погиб на Украине

13 января 2024, 07:48

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Александр Крылов из Урюпинска погиб в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 651 жителя Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 января стало известно, что на Украине погиб Виктор Косов из Котовского района. Он стал, по меньшей мере, 650 жителем Ростовской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Александр Крылов из Урюпинска. Сотрудники местной администрации передали его родственникам орден Мужества, которым Крылов награжден посмертно, передал 12 января в своем телеграм-канале фонд "Защитники Отечества".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 651 жителя Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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