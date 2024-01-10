Акция жителей Редукторного. Скриншот видео https://t.me/dagestanRD/40652

10 января 2024, 22:30

Минэнерго Дагестана отреагировало на акцию жителей Редукторного

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Жители поселка Редукторный в Махачкале вышли на акцию протеста в связи с отключением света, создавая помехи движению машин. Минэнерго отчиталось, что ремонтная бригада нашла причину аварии, поселок временно подключат к  резервной линии.

Как информировал "Кавказский узел", махачкалинцы регулярно жалуются на проблему с отключениями электричества. Так, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов.

В августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста против отключений электричества. Вечером 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, после этого мэрия сообщила о возобновлении подачи электроэнергии. 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Видео акции протеста жителей поселка Редукторный опубликовал сегодня Telegram-канал "Что там у дагестанцев". Как следует из короткого видео, группа людей, преимущественно женщин, прогуливается по пешеходному переходу, переходя дорогу в одну сторону и сразу же возвращаясь обратно. у пешеходного перехода видны проблесковые маячки автомобилей  полиции. При этом часть машин проезжает через переход.

Минэнерго Дагестана пообещало подключить жителей поселка к электричеству по резервной линии. "Аварийное отключение произошло сегодня утром. Через несколько часов часть потребителей была запитана", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале, отметив, что причину, по которой света нет у других жителей поселка "специалисты пытались установить длительное время", им удалось выяснить, что причина ограничения электроснабжения - повреждение подземного кабеля от подстанции "Приморская". 

"Учитывая сложность проведения работ по замене подземного кабеля, принято решение приступить к ним утром 11 января 2024 года. В связи с этим, чтобы жители Редукторного посёлка долгое время не оставались без энергоснабжения, в течение 1,5 - 2-х часов они будут запитаны от резервной линии", - пообещало Минэнерго в 22.04 мск.

До конца февраля в Махачкале будет проведена модернизация электросетей, в рамках которой специалисты заменят трансформаторы, кабели, переключатели и прочее оборудование, отчитались власти. На деле эффект от модернизации может оказаться хуже, чем обещают власти, а проводить работы надо было в теплое время года, так как из-за них могут быть отключения света, заявили в соцсети местные жители, комментируя отчет чиновников.

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Примечание:

"Жители махачкалинского поселка пожаловались на новые отключения света", "Проблема водоснабжения Избербаша осталась нерешенной", "Проблема с водоснабжением Карамана-2 повлияла на отношения между жителями".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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