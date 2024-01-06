Отчет властей о модернизации электросетей в Махачкале вызвал скепсис в соцсети

06 января 2024, 11:39

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До конца февраля в Махачкале будет проведена модернизация электросетей, в рамках которой специалисты заменят трансформаторы, кабели, переключатели и прочее оборудование, отчитались власти. На деле эффект от модернизации может оказаться хуже, чем обещают власти, а проводить работы надо было в теплое время года, так как из-за них могут быть отключения света, заявили в соцсети местные жители, комментируя отчет чиновников.

Как информировал "Кавказский узел", махачкалинцы регулярно жалуются на проблему с отключениями электричества. Так, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов.

В августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста против отключений электричества. Вечером 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, после этого мэрия сообщила о возобновлении подачи электроэнергии. 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

По словам главы правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова, после окончания новогодних праздников специалисты "Дагэнерго" приступят к установке в Махачкале нового электрического оборудования, за счет чего будут модернизированы местные электролинии. Оборудование уже завезено в город.

Абдулмуслимов уточнил, что работы по модернизации махачкалинских электросетей планируется завершить до конца февраля.

Под новым оборудованием в том числе подразумеваются трансформаторы, кабели, переключатели, пояснил на видео руководитель "Дагэнерго" Магомедхабиб Мухумаев.

Этот ролик, который был сегодня ночью опубликован в Instagram-паблике* dagizvestiyaa, на 11.35 мск набрал 465 отметок "нравится" и 39 комментариев.

"Извинюсь, а когда будет напряжение 220?" – спросил kamkamkamkamkaam.

"Теперь не продали бы это оборудование, а реально установили бы. Хорошо бы выкладывали отчет о каждом установленном трансформаторе", – написал пользователь zero1_8889.

"Запомните этот момент, и дальше будем смотреть, что получится с этим "новым" оборудованием", – высказал схожее мнение пользователь plittech__mhk.

"А почему так рано решили улучшить качество электроснабжения? Надо было еще на следующий год отложить", – сыронизировала ahmedovvva.

Другие комментаторы раскритиковали чиновников и энергетиков за решение делать ремонт электросетей в холодное время года. "Ну все. Опять жди отключения электроэнергии", – считает majerrro4533.

"Почему всё зимой?" – спросила gadzhieva_sidrat_. "Зиму ждали да?" – задался вопросом пользователь malvina_belye.

Некоторые другие пользователи попросили ускорить ремонт электросетей в их районах. "Для Семендера очередь когда дойдет, пятый микрорайон?" ­– поинтересовался пользователь adilgereev_travel.

"В Семендере поставьте трансформатор новый, во втором микрорайоне", – попросил dzhamal4513.

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