Возвращенные из плена российские бойцы. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Шамсаила Саралиева от 03.01.24, https://t.me/saraliev/1074

10 января 2024, 00:00

Два бойца из Северной Осетии возвращены из украинского плена в ходе последнего обмена

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Эльбрус Черткоев и Михаил Кабулов были в числе освобожденных из украинского плена военных во время обмена 3 января. После опросов силовиками и медобследования они вернутся к родным, сообщила журналистка Арзу Мамедова.

Как писал "Кавказский узел", 75 российских военных удалось вернуть из украинского плена без обмена и 173 пленных возвращены по обмену, сообщил 3 января депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Военные возвращены из плена при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, отчиталось Минобороны России.

Двоих осетинских военных Эльбруса Черткоева и Михаила Кабулова освободили из украинского плена, сообщила журналистка из Южной Осетии Арзу Мамедова.

Сейчас Черткоев и Кабулов находятся в Москве на допросах ФСБ, потом их ждёт осмотр специалистов, и только после этого военнослужащие смогут вернуться домой, рассказала журналистка Арзу Мамедова корреспонденту "Кавказского узла". 

По словам Мамедовой, это стандартный протокол в случае с военнопленными: "Без связи ребята, пока допрос не прошли, общение запрещено даже с родными", - рассказала журналистка.

Эльбрус Черткоев и Михаил Кабулов находились в плену с начала сентября 2023 года. По предварительной информации, оба отправились в зону СВО в качестве добровольцев, добавила журналистка.

Эльбрусу Черткоеву - 25 лет, следует из списков освобожденных из плена, которые опубликовал в комментариях в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев 3 января. В этом же списке указано, что Михаилу Кабулову 53 года. В списке, который 3 января разместила в своем Telegram-канале Арзу Мамедова, указано, что Кабылову 41 год.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники Росгвардии из Северной Осетии Казбек Габеев и Георгий Тменов в начале октября 2022 года попросили главу республики помочь им вернуться домой из украинского плена. С тех пор Сергей Меняйло несколько раз заверял, что "держит на постоянном контроле" вопрос их обмена, об их освобождении он отчитался в мае 2023 года.

9 декабря 2022 года Меняйло сообщал об освобождении бойцов Росгвардии Андрея Хоруженко и Александра Шмулевича. 

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Примечание:

"Политологи оценили роль Кадырова в обмене пленными", "Военные из Южной Осетии возвращены при обмене пленными с Украиной", "Кадыров продолжил сталинские традиции критики освобожденных из плена".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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