Саралиев сообщил о возвращении группы военных из украинского плена

03 января 2024, 20:04

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75 российских военных удалось вернуть из украинского плена без обмена, сообщил сегодня депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Всего на родину возвращены 248 военных, обмен происходил при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов, отчиталось Минобороны России.

"Кавказский узел" писал, что 6 июля 2023 года депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев отчитался о возвращении на родину 45 российских военнопленных. 11 июня Саралиев сообщил о возвращении из плена свыше 90 военных, а 6 мая он отчитался о своем участии в возвращении из украинского плена летчиков, обнародовав имена офицеров и опубликовав совместное фото с военными. 10 апреля Шамсаил Саралиев сообщил о возвращении из украинского плена группы из 106 военнослужащих. Аналогичные отчеты депутат публиковал 4 февраля и 8 января 2023 года, а также 31 декабря 2022 года.

В сентябре 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров выказал недовольство обменом военнопленными, который организовали Минобороны и ФСБ. По его оценке, тогда обмен состоялся на украинских условиях, а с главой Чечни и активными участниками военной операции перед этим не посоветовались. Но уже 5 ноября 2022 года Кадыров выразил удовлетворение возвращением очередной группы военнопленных. В переговорах на этот раз принимал участие Шамсаил Саралиев, отметил глава Чечни. Участие Кадырова в обмене пленными выглядит как согласованное с Кремлем, и глава Чечни ожидаемо использует эту роль для пиара, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Российская Федерация сегодня вернула из украинского плена без обмена 75 российских военнослужащих, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы, представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

"Спасибо министерству обороны РФ, ФСБ и Государственной Думе", - написал он в сообщении. В чате Telegram-канала Саралиев опубликовал список из 75 военных, указав их имена и фамилии и год рождения.

К публикации депутат приложил видео, на котором люди в военной форме сидят в автобусе и благодарят за освобождение.

Минобороны России "провело сегодня обмен военнопленными 173/173", пояснил он в другом сообщении.

Министерство обороны России отчиталось сегодня, что всего "в результате сложного переговорного процесса" "возвращены 248 российских военнослужащих". "Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

"Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - указано в сообщении.

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