Хачкар в Мартакерте (сверху) и место, где он располагался. Скриншот фото из Telegram-канала @reartsakh от 07.01.24, https://t.me/reartsakh/20260

08 января 2024, 00:05

Памятный хачкар разрушен в Карабахе

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Памятный хачкар в Мартакерте, установленный местным жителем, разрушен после перехода города под контроль Азербайджана, заявила сегодня Госслужба охраны исторической среды Нагорного Карабаха.

"Кавказский узел" писал, что 19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После договоренности о разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха и прекращения боев практически все жители непризнанной республики - более 100 тысяч человек - покинули ее, выехав в Армению. Во время массового исхода армян из Карабаха не менее 64 человек погибли в пути, сообщил Следком Армении 31 октября.

В Мартакерте (азербайджанское название - Агдере - прим. "Кавказского узла") разрушен мемориальный хачкар (армянский архитектурный памятник, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста - прим. "Кавказского узла") , сообщило сегодня агентство News.Am cо ссылкой на Государственную службу охраны исторической среды Нагорного Карабаха.

"Азербайджанцы разрушили хачкар  - мемориальный фонтан, увековечивающий память Арута Бабаяна и Гарика Мнацаканяна, расположенный на улице Даниэля Варужана в городе Мартакерт. Он был возведен в октябре 2021 года по идее и на личные средства отца Арута Бабаяна Рашида Бабаяна". - говорится в сообщении, которое привело агентство.

К сообщению приложены фотографии хачкара и пустой стены на том месте, где он ранее находился.

"Кавказский узел" писал, что после прекращения боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года стороны конфликта стали обвинять друг друга в стремлении уничтожать культурное наследие. 16 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха заявили, что составили списки объектов культурного наследия и музейных экспонатов, которые остались на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. В городе Шуши, который по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана, потеряно более 1000 произведений искусства, сообщили 23 октября 2022 года власти Нагорного Карабаха.

Генпрокуратура Армении в ноябре 2020 года заявила, что собрала доказательства разрушения и осквернения церквей, памятников истории и культуры на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Комитет ЮНЕСКО может организовать помощь в сохранении объектов культурного наследия, если признает их уникальными,  считают армянские ученые. В марте 2021 года власти Нагорного Карабаха призвали международное сообщество защитить армянские памятники.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Автор: "Кавказский узел"

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