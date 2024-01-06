Жители Тырныауза добились подачи тепла в дома

06 января 2024, 17:20

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Теплоснабжение домов в одном из микрорайонов Тырныауза восстановлено после жалоб жителей и устранения неполадок в котельной, отчитались власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря 2023 года Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что подача тепла в дома на проспекте Эльбрусском в Тырныаузе возобновлена после жалоб горожан и ремонта теплотрассы. Уже несколько недель не решены проблемы с отоплением и по другим адресам, указали местные жители в Telegram.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года. В 2023 году более 30 тысяч обращений поступило жителей Кабардино-Балкарии, в основном они жаловались на работу структур ЖХХ, соцзащиты и состояние дорог, а больше всего жалоб поступило из Нальчика и Прохладного, отчитался 3 января ЦУР.

Жители домов в переулке Молодежный в Тырныаузе пожаловались в соцсетях на отсутствие теплоснабжения, сообщил сегодня в своем телеграм-канале ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Плохо топят, батареи в квартире греют слабо, а у кого-то и вовсе холодные", – приводятся в сообщении слова местного жителя. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения, ведомство не указало.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Эльбрусского района. "Специалисты «Эльбрустеплоэнерго» с выездом на место установили, что причиной перебоев с отоплением стали неполадки в работе котельной «Молодёжная». Устранены неполадки в работе оборудования. Тепло в микрорайоне подается в штатном режиме", - отмечается в публикации.

По состоянию на 17.19 мск, под сообщением размещено три комментария. Их автор, пользователь с ником Rustam 09, заявил об отсутствии теплоснабжения. "В каком штатном режиме??? Вы придите и посмотрите, трубы на улице еле теплые! Как они должны дом согреть? Хватит людям сказки рассказывать", - написал он.

"Возле пожарки котельную проверьте. Нет тепла никакого, трубы должны быть горячими, чтоб дом греть, а они слегка теплые", - добавил этот же пользователь в другом комментарии. В третьем комментарии он предложил "всех безответственных с администрации на эти трубы посадить, в мороз пусть согреются". Представители властей, по состоянию на 17.19 мск, не ответили в комментариях на претензии пользователя.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тырныаузе ясная погода при температуре воздуха +2 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 7 января ожидаются слабые осадки, температура воздуха понизится до 0 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, Центр управления регионом неоднократно отчитывался о реакции на обращения жителей и других населенных пунктов Кабардино-Балкарии. Так, 23 декабря 2023 года ЦУР сообщил, что в Прохладном заменен участок канализационной сети после жалоб горожан на неполадки с канализацией.

В начале декабря 2023 года уличные светильники были установлены на одной из улиц Нальчика после того, как местные жители пожаловались на неудобства от неосвещенной дороги.

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