Беженцы из Палестины отправлены в Нальчик и Черкесск

05 января 2024, 20:00

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Самолет с палестинскими беженцами прибыл в Москву, откуда две группы беженцев отправились в Нальчик и Черкесск, сообщил сегодня фонд "Инсан".

Как писал "Кавказский узел", 40 беженцев из Палестины, в том числе 26 детей, прибыли 21 декабря в Карачаево-Черкесию. Всех прибывших разместили на базе отдыха в Теберде, сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Палестинским беженцам обеспечено проживание, питание, ведется оформление документов, благотворительные организации предоставляют одежду по запросу прибывших в республику из сектора Газа, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" представители организаций, оказывающих помощь беженцам. По их словам, обучение палестинских школьников начнется после новогодних каникул, все они заявили о намерении изучать русский язык. В Кабардино-Балкарию 50 вынужденных переселенцев из сектора Газа, в том числе 21 ребенок, приехали 7 декабря и были размещены в санатории в Нальчике. Они рассказали, что столкнулись с отсутствием предложений о работе и нехваткой наличных денег. Беженцы выразили надежду, что после Нового года власти решат вопрос обучения детей в местных школах.

4 января волонтеры благотворительного фонда "Инсан" встретили в Москве борт с беженцами из Сектора Газа. "Накормили палестинцев горячей едой, обеспечили питанием в пути и проводили в регионы, где их уже ждут. Беженцев направили в Нальчик и Черкесск", - сообщил сегодня фонд в своем Telegram-канале.

На видео, которое приложено к публикации, автобус подъезжает к зданию вокзала. Люди идут с пакетами, на которые нанесен логотип фонда "Инсан", также такие же пакеты стоят рядом с их вещами в зале ожидания. Затем беженцев, среди которых много детей, посадили в поезд, следует из видеозаписи.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.