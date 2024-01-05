Возобновлено движение по дороге к поселку Местия

05 января 2024, 11:35

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Рабочие закончили расчистку единственной дороги к грузинскому поселку Местия, которая была перекрыта после камнепада.

Как писал "Кавказский узел", 4 января стало известно, что камнепад произошел в Сванетии на 73-м километре трассы Зугдиди-Джвари-Местия, перекрыв единственную дорогу к поселку Местия. Рабочие начали расчистку дороги, сообщил Департамент автодорог Грузии.

Движение на дороге к поселку Местия полностью восстановлено, сообщило Национальное агентство по охране окружающей среды, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

По данным ведомства, на трассе Коби - Гудаури по-прежнему действуют ограничения, движение прицепов и полуприцепов там запрещено из-за снега и гололеда.

4 января было приостановлено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погоды.

Напомним, 31 декабря 2023 года также произошел камнепад на единственной дороге к поселку Местия. В тот же день рабочие приступили к расчистке трассы.

В декабре 2021 года жители поселка Местия также оказались отрезанными от внешнего мира после того, как камнепад заблокировал дорогу. Движение по трассе было возобновлено на следующий день.

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