Дорога к поселку Местия заблокирована после камнепада

31 декабря 2023, 18:02

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Рабочие приступили к расчистке единственной дороги к грузинскому поселку Местия, перекрытой после обрушения части скалы.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года жители поселка Местия оказались отрезаны от внешнего мира после того, как камнепад заблокировал дорогу Зугдиди – Джвари – Местия – Ласдили. Движение по единственной дороге к поселку было возобновлено на следующий день.

Камнепад произошел в Сванетии на дороге к поселку Местия, сообщил сегодня телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла". Люди, которые пытались проехать по этому участку, рассказали, что ждали прибытия дорожной техники около 12 часов.

По их словам, рабочие приступили к расчистке дороги, но когда работы будут завершены, неизвестно, сообщил телеканал.

Движение по дороге Джвари – Местия приостановлено после обрушения части скалы, подтвердил сотрудник Департамента автодорог Грузии. "На данный момент на дороге Джвари-Местия запрещено движение всех видов автотранспорта", - приводит сегодня его слова "ИнтерпрессНьюс".

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