Грузовик на Военно-Грузинской дороге. Фото: пресс-служба МЧС https://26.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4627696

04 января 2024, 09:38

Военно-Грузинская дорога закрыта для фур

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России приостановлено из-за ухудшения погоды на территории Грузии, сообщили сегодня в МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 января из-за ухудшения погода был введен запрет на движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге. В тот же день вечером ограничения были сняты.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Сегодня с 07.30 мск введены ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств <...> запрещено  движение  большегрузных автотранспортных средств  на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс", – сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда умеренные осадки в виде дождя и снега, температура воздуха составляет +1 градус, скорость ветра – 6 метров в секунду. В ночь на 7 января ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха понизится до -3 градусов, скорость ветра – до 5 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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