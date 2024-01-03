Военно-Грузинская дорога открыта для всего транспорта

03 января 2024, 18:23

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Проезд по Военно-Грузинской дороге разрешен для всех видов транспорта после расчистки дороги на территории Грузии, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", из-за ухудшения погоды на территории Грузии с 8.00 мск приостановлено движение грузовых машин по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России, сообщили сегодня в МЧС.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорого открыта для всех видов транспорта, сообщило сегодня МЧС по Северной Осетии. "В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта, на участке г. Владикавказ – н.п. Ларс – в обоих направлениях с 17.20 3 января 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 1 января власти Грузии обязали водителей с декабря по март использовать зимние шины и цепи противоскольжения на высокогорных участках 25 автодорог. Нарушители этого правила будут оштрафованы на 100 лари (около 37 долларов).

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда ясно, температура воздуха составляет -1 градус, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 4 января ожидается переменная облачность, температура повысится до +0 градусов, скорость ветра – до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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