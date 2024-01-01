Участок Владикавказ – Верхний Ларс Военно-Грузинской дороги. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

01 января 2024, 06:07

Обязательное использование зимних шин на высокогорье введено в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии обязали водителей с декабря по март использовать зимние шины и цепи противоскольжения на высокогорных участках 25 автодорог. Нарушители этого правила будут оштрафованы на 100 лари.

Как информировал "Кавказский узел", из-за плохой погоды только за последнюю неделю несколько раз вводились ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге. 28 декабря движение по этой трассе было полностью закрыто. 31 декабря все ограничения были сняты.

С 1 января в Грузии вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым с 1 декабря по 1 марта водители обязаны использовать зимние шины при проезде в высокогорных регионах.

С учетом метеорологических условий, полиция может потребовать от водителя прикрепить цепи противоскольжения как минимум на ведущие колеса автомобиля, сказано в сообщении на сайте правительства Грузии, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Власти Грузии также утвердили перечень дорог, на которых обязательно использовать зимние шины или цепи противоскольжения. Это участок Военно-Грузинской дороги, участки трасс Тбилиси – Сенаки – Леселидзе, Ахалцихе – Ниноцминда, Фоничала – Марнеули – Гугути, и прочих автодорог. Всего 25 трасс, на участках которых будет вестись контроль автомобильных шин.

Если машина не будет оснащена соответствующими шинами, ей будет запрещен въезд. За нарушение правил автомобиль будет водворен на штрафстоянку, а водитель оштрафован на 100 лари (около 37 долларов).

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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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