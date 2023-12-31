Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

31 декабря 2023, 13:53

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Отменен запрет на проезд большегрузных машин по Военно-Грузинской дороге через пункт пропуска "Верхний Ларс".

Как писал "Кавказский узел", днем 28 декабря движение по Военно-Грузинской дороге было полностью закрыто, но позднее в тот же день МЧС разрешило выезд легковых машин и автобусов из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге. Для большегрузов пункт пропуска "Верхний Ларс" оставался закрытым.

Разрешено движение всех видов транспорта на участке Владикавказ – Ларс в обоих направлениях, сообщило вечером 30 декабря управление МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты в связи с расчисткой дороги на территории Грузии, возможностью безопасного проезда и с учётом рекомендаций пограничной полиции этой страны, отмечается в публикации в телеграм-канале ведомства.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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