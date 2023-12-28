Военно-Грузинская дорога открыта для легковых автомобилей

28 декабря 2023, 19:16

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Спасатели разрешили движение легковых машин и автобусов по Военно-Грузинской дороге после ее расчистки на территории Грузии. В очереди на пересечение границы со стороны России стоят более 3150 грузовиков.

Как писал "Кавказский узел", сегодня из-за плохой погоды на Военно-Грузинской дороге образовались большие автомобильные заторы. К 11:27 мск число ожидающих в очереди большегрузов составило 3077. Водители пожаловались в сети на нехватку продуктов, и что им приходится стоять в очереди около 13 часов. Сегодня с 13.00 мск из-за ухудшения погоды движение было полностью закрыто.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Движение легковых автомобилей и автобусов разрешено по Военно-Грузинской , сообщило сегодня управление МЧс по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение для легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного транспорта, на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 16:00 мск 28 декабря", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Как следует из информации на сайте Центра организации дорожного движения Северной Осетии, в чоереди на пересечение границы с Грузией со стороны России по данным на 19.15 мск стоят 3163 грузовых автомобиля.

о данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет дождь со снегом, температура воздуха составляет -5 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 29 декабря также ожидаются дождь со снегом, температура повысится до +0 градусов, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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