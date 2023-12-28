28 декабря 2023, 13:00
Более 3 тысяч грузовиков скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге
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Число большегрузов, ожидающих проезда в Грузию через пропускной пункт "Верхний Ларс", превысило 3 тысячи, сообщили в центре организации дорожного движения Северной Осетии.
Как писал "Кавказский узел", 23 декабря из-за плохой погоды в Грузии временно был введен запрет на проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, в электронной очереди на выезд из России через КПП "Верхний Ларс" было зарегистрировано более 1,3 тысячи автомобилей. Сегодня из-за плохой погоды на Военно-Грузинской дороге образовались большие автомобильные заторы. Водители пожаловались в сети на нехватку продуктов, и что им приходится стоять в очереди около 13 часов.
Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
Число грузовых автомобилей, ожидающих открытия проезда из России в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс", на 11:27 мск составило 3077, пишет со ссылкой на центр организации дорожного движения Северной Осетии "Интерфакс".
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет дождь со снегом, температура воздуха составляет -5 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 29 декабря также ожидаются дождь со снегом, температура повысится до +0 градусов, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
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Автор: "Кавказский узел"