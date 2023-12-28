28 декабря 2023, 09:41

На границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за плохой погоды на пункте пропуска "Верхний Ларс", расположенном на Военно-Грузинской дороге, образовались большие автомобильные заторы. Ожидающие разрешения на проезд через российско-грузинскую границу водители пожаловались в сети на нехватку продуктов, и что им приходится стоять в очереди около 13 часов.

Как информировал "Кавказский узел", 23 декабря из-за плохой погоды в Грузии временно был введен запрет на проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, в электронной очереди на выезд из России через КПП "Верхний Ларс" было зарегистрировано более 1,3 тысячи автомобилей.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

На КПП "Верхний Ларс" образовались большие заторы из-за плохой погоды. На ситуацию также оказал влияние большой ажиотаж, возникший из-за того, что ранее пункт пропуска был закрыт несколько дней, передал сегодня телеграм-канал Baza.

По словам водителей, заторы начинаются за несколько километров до КПП, ожидание в очереди занимает больше 13 часов, ситуация усугубляется тем, что некоторые водители пытаются преодолеть КПП вне очереди, отметила Lenta.ru.

Сообщения о заторе на Военно-Грузинской дороге опубликовал сегодня телеграм-канал "Верхний Ларс. Чат".

"У кого есть еда ближе к КПП? Готов купить", – написал пользователь Public Info.

"Скажите, дорога открыта?" – спросил Аветик Пилоян. "Коллапс там творится, если открывают, то толку никакого", – ответила ему Tatiana.

"Дальше тоже такое творится", – написала Ира.

"Дальше ещё хуже говорят", – заявил Grigor Babayan.

По данным управления МЧС по Северной Осетии, на 09.40 мск 28 декабря ограничения на движение транспорта по Военно-Грузинской дороге отсутствуют.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда слабый дождь со снегом, температура воздуха составляет -5 градусов, скорость ветра – 4 метра в секунду. В ночь на 29 декабря также ожидаются слабый дождь со снегом, температура воздуха повысится до +0 градусов, скорость ветра снизится до 3 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 декабря 2023, 09:26

  • Суд увеличил компенсации пострадавшим в "ночь Гаврилова" в Тбилиси

    Апелляционный суд в Тбилиси обязал МВД Грузии выплатить по 50 тысяч лари в качестве компенсации морального вреда двоим жителям Грузии, пострадавшим в результате жесткого разгона силовиками акции протеста в Тбилиси 21 июня 2019 года, существенно увеличив компенсации, назначенные судами первой инстанции.

28 декабря 2023, 08:27

  • Контрактник из Новороссийска продолжил борьбу за воспитание сына

    49-летний военнослужащий-контрактник из Новороссийска Денис Непрокин повторно подал иск в суд с требованием уволить его из армии. Он пояснил, что является отцом-одиночкой и воспитывает сына-подростка, а командование его обмануло, уговорив забрать из суда первый иск и пообещав уволить из армии. Непрокин имеет все шансы выиграть дело в суде, так как в его деле нарушен закон о военной службе, считает юрист Роман Лыков.

28 декабря 2023, 07:33

28 декабря 2023, 06:41

  • Мотострелок из Дагестана погиб на Украине

    Младший сержант Гюльмагомед Шихрагимов, служивший в мотострелковой роте, погиб во время специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 707 жителей Дагестана.

28 декабря 2023, 05:47

  • Аналитики поспорили о последствиях передачи "Пицунды" для абхазских властей

    Власти Абхазии ратифицировали соглашение о передаче России госдачи "Пицунда" таким образом, что полностью утратили доверие общества, поэтому протесты в связи с этим решением могут возобновиться, полагает журналист Роин Агрба. Исправленная версия документа устроила значительную часть оппозиционных сил, возразили активист Тимур Гулия и политолог Нателла Акаба.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи