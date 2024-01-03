03 января 2024, 08:57

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за ухудшения погоды на территории Грузии приостановлено движение грузовых машин по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России, сообщили сегодня в МЧС.

По данным управления МЧС по Северной Осетии, ограничения на движение по Военно-Грузинской дороге введены сегодня с 08.00 мск.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и не возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, <…> запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", – сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

"Кавказский узел" также писал, что 1 января власти Грузии обязали водителей с декабря по март использовать зимние шины и цепи противоскольжения на высокогорных участках 25 автодорог. Нарушители этого правила будут оштрафованы на 100 лари (около 37 долларов).

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда ясно, температура воздуха составляет -1 градус, скорость ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 4 января ожидается переменная облачность, температура повысится до +0 градусов, скорость ветра – до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Более трех тысяч грузовиков ожидают выезда из России через "Верхний Ларс", "Спасатели полностью закрыли Военно-Грузинскую дорогу из-за снегопада", "Армения заявила о проблемах с поставками товаров в Россию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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