Дорога к грузинскому поселку перекрыта после камнепада

04 января 2024, 15:03

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Рабочие начали расчистку участка единственной дороги к грузинскому поселку Местия, который перекрыт после камнепада.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2023 года камнепад произошел в Сванетии на единственной дороге к поселку Местия. В тот же день рабочие приступили к расчистке дороги.

Камнепад произошел на 73-м километре трассы Зугдиди-Джвари-Местия. Движение всех видов транспорта там запрещено, тяжелая техника расчищает участок дороги, сообщил Департамент автодорог Грузии.

"Большой объем скальной массы перекрыл проезжую часть. На место мобилизуются представители Департамента автомобильных дорог и необходимая техника, которая активно продолжает работы по очистке. На данный момент в этом направлении запрещены все виды автотранспортных средств", - сообщил департамент, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Из-за перекрытия дороги образовалась очередь из автомобилей, по единственной дороге нет возможности доставить пациентов из Местии, сообщил сегодня телеканал "Мтавари архи", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в декабре 2021 года жители поселка Местия также оказались отрезанными от внешнего мира после того, как камнепад заблокировал дорогу Зугдиди – Джвари – Местия – Ласдили. Движение по единственной дороге к поселку было возобновлено на следующий день.

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