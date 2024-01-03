Трое жителей Кубани погибли на Украине

03 января 2024, 10:55

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Данила Перфилов, Дмитрий Шевелев и Виталий Мельник погибли в зоне военной операции, сообщили местные власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 281 жителя Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", на 1 января представители властей и силовых структур подтвердили гибель на Украине не менее 278 жителей Краснодарского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине Данила Перфилов Кореновского района, сообщил 19 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава района Сергей Голобородько.

Администрация Незаймановского сельского поселения Тимашевского района 22 декабря сообщила на своей странице во "ВКонтакте" о гибели в СВО местного жителя Дмитрия Шевелева.

Уроженец хутора Ясени Староминского района Виталий Мельник погиб на Укриане, сообщила 26 декабря на своей странице во "ВКонтакте" глава Новоясенского сельского поселения Наталья Столик.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 281 жителя Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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