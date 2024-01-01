Три бойца из Краснодарского края убиты в военной операции

01 января 2024, 21:36

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Александр Тишкин, Александр Ломоносов и Сергей Пидоря погибли в зоне боевых действий, сообщили власти двух районов. С начала специальной военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 278 военных из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Серазеев стал 275-м военным из Краснодарского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Александр Тишкин погиб в специальной военной операции на Украине, его семье переданы орден Мужества и Орденский знак «За веру, Кубань и Отечество» I степени, сообщила администрация Выселковского района 27 декабря 2023 года в своем Telegram-канале.

Администрация Щербиновского района сообщила, что в зоне специальной военной операции погибли казаки-добровольцы Александр Ломоносов и Сергей Пидоря, сообщив 27 декабря 2023 года в своем Telegram-канале о передаче награды «За веру, Кубань и Отечество» I степени их семьям.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 278 бойцов из Краснодарского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 21.30 мск 1 января сообщили о гибели на Украине не менее 3183 бойцов с юга России, в том числе 1557 - из СКФО и 1626 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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