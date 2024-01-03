Махачкалинцы пять лет добиваются решения проблемы с подтоплением их домов

03 января 2024, 06:00

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Житель Махачкалы пожаловался в соцсети, что он и его соседи пять лет добиваются надлежащего ремонта водопроводной трубы, из-за порыва которой подтапливает жилые дома. Проблема с надлежащим ремонтом труб актуальна по всему городу, так как сотрудники Водоканала вместо полного устранения поломки забивают деревянные чопики, отметили в комментариях другие горожане.

Как информировал "Кавказский узел", 2 января стало известно, что в собственность Дагестана возвращено коммунальные имущество, принадлежавшее бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову и находившееся на балансе "Махачкалаводоканала", "Махачкалатеплоэнерго" и "Дагестанэнерго".

Жалоба махачкалинца на длительное подтопление улицы и жилых домов была опубликована 2 января в Instagram-паблике* vestidagestan.

К посту прикреплено видео, на котором показана подтопленная улица, вода течет из-под асфальта. "Вот уже пять лет из этого источника бьет вода. И так по всей улице [неразборчиво], вплоть до Ленина и дальше большим потоком идет эта грязь. Но самый главный вопрос, кто эти люди, которые каждую неделю приезжают сюда, забивают чопик и уезжают?" – задался вопросом автор ролика.

Описании видео сказано, что из-за проблемы с подтоплением улицы страдают местные жители. "Без преувеличения пять лет этой проблеме. Центр города, жить становится невыносимо – грязь на улице, дома, испачканная одежда, промокшие ноги, грязные автомобили, обрызганные проезжающими машинами люди, испорченный асфальт и так далее", – сказано в публикации.

Этот пост в Instagram-паблике* vestidagestan, на который подписаны около 302 тысячи пользователей, на 06.00 мск 3 января набрал 190 отметок "нравится" и 17 комментариев.

"Весь город в таком состоянии, Амирова не хватает", – заявил salavat1973.

"С 1 января теперь водоканал является государственным. Надеюсь, сделают", – отметила patkagamzatova777.

"Так во всем городе. Так уже лет двадцать на Московской улице возле Захаровского моста чопики забивают, асфальт кладут, через полгода опять то же самое", – подчеркнул 8arslan_kaplan2.

"Там для полного счастья со двора Батырая, 136 тоже часто источник пробивается", – написал пользователь stroykadag.

"Так везде по Дагестану. Везде порывы. Забивают чопики временно и опять", – заявила zulkhidzha9335.

"С 1 января теперь водоканал является государственным. Надеюсь, сделают", – отметила patkagamzatova777.

"Люди, которые приезжают каждую неделю, не виноваты. Они делают то, что говорит начальник. Жалуйтесь на вышестоящих", – посоветовал пользователь plittech__mhk.

На 06.00 мск 3 января на сайте мэрии Махачкалы нет комментариев относительно жалобы горожан на порыв водопровода.

Напомним, в августе 2022 года прокуратура потребовала передать государству имущество осужденного за организацию убийств, бандитизм и подготовку теракта бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова. В списке требований указаны также объекты инфраструктуры "Махачкалаводоканала", "Махачкалатеплоэнерго" и городской электросетевой компании. 19 сентября 2022 года стало известно, что суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, его родственников и связанных с ним людей имущества на сумму более пяти миллиардов рублей.

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