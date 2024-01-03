03 января 2024, 03:03

Ставропольский военный убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максима Матвиенко из Петровского района Ставрополья, погибший в российской военной операции на Украине, посмертно награжден орденом Мужества. Всего с начала военных действий власти Ставропольского края подтвердили гибель на Украине по меньшей мере 253 жителей региона.

"Кавказский узел" писал, что к вечеру 2 января чиновники и силовики подтвердили гибель на Украине как минимум 252 военных из Ставропольского края. 

Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Сестре Максима Матвиенко из села Константиновское в Ставропольском крае вручили орден Мужества, которым был награжден погибший участник военных действий на Украине. 

По информации властей Петровского муниципального округа, Матвиенко был убит еще 19 апреля 2022 года. В публикации не уточняются его возраст, семейный статус и другие данные. 

В ходе церемонии “все присутствующие почтили память героя минутой молчания”, написала в своем Telegram-канале глава Петровского муниципального округа Наталья Конкина.

Таким образом, официально подтверждена гибель в ходе российской военной операции на Украине не менее 253 жителей Ставрополья. Всего власти и силовики на 2.20 мск 3 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3192 военных с юга России, в том числе 1565 – из СКФО и 1627 – из ЮФО.

Семьям погибших военнослужащих не гарантируют поддержку государства ни госнаграды, ни мемориальные доски, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых на Украине.

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Примечание:

"Боец из Карачаево-Черкесии убит на Украине", "Ефрейтор из Волгоградской области убит на Украине", "Младший сержант из Новоалександровска погиб на Украине". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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