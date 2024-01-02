Власти сообщили о гибели двух бойцов со Ставрополья на Украине

02 января 2024, 23:26

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Андрей Игнатенко и Алексей Кузнецов погибли на Украине, сообщил глава Белоглинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 252 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что младший сержант Сергей Польшаков стал 250-м военным из Ставропольского края, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Семьям погибших в зоне СВО военнослужащих не гарантируют поддержку государства ни госнаграды, ни мемориальные доски, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В Новопавловском сельском поселении состоялись митинги, посвященные открытию памятных плит погибшим участникам СВО.

Игнатенко Андрей, житель села Новопавловка, погиб в селе Зеленый Гай, Запорожской области, 17 февраля 2023 года.

Кузнецов Алексей, житель села Кулешовка, погиб в городе Артемовск, ДНР, 13 ноября 2022 года, сообщил глава Белоглинского района Олег Ефимов на своей странице в соцсети "Вконтакте" 26 декабря 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 252 жителей Ставропольского края. Всего власти и силовики на 23.20 мск 2 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3191 военного с юга России, в том числе 1564 – из СКФО и 1627 – из ЮФО."Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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