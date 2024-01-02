02 января 2024, 11:51

Младший сержант из Новоалександровска погиб на Украине

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В зоне военной операции погиб младший сержант Сергей Польшаков из Новоалександровска. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 250 жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", ране стало известно, что на Украине погиб Дмитрий Панцырев. Он стал, по меньшей мере, 249-м жителем Ставропольского края, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Семьям погибших в зоне СВО военнослужащих не гарантируют поддержку государства ни госнаграды, ни мемориальные доски, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец села Соленое Займище, младший сержант Сергей Польшаков. В школе №13 Новоалександровска, выпускником которой он являлся, в честь Польшакова открыта "Парта Героя", сообщила администрация школы 8 декабря на ее странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 250 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Младший сержант из Зеленокумска убит в ходе СВО" , "Двое военных из Ставропольского края убиты на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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