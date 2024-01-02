Младший сержант из Зеленокумска убит в ходе СВО

02 января 2024, 04:58

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Уроженец Зеленокумска, младший сержант Артем Никифоров погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 248 жителей Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 1 января стало известно, что на Украине погиб Максим Сухонос из Ставрополя. Он стал, по меньшей мере, 247 жителем Ставропольского края, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Зеленокумска, младший сержант Артем Никифоров. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 29 декабря в своем телеграм-канале администрация Советского городского округа.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 248 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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